La mejor experiencia online para comprar productos de audio profesional e instrumentos

Los meses de verano son un buen momento no solo para disfrutar de la música, sino para comprar equipo nuevo o renovar el existente. Es la época ideal para escuchar muchos discos con calma y para dar rienda suelta a nuestra creatividad y aprovechar para practicar o perfeccionar nuestra habilidad con nuestro instrumento musical favorito, solos o con nuestro grupo o para preparar sesiones de Dj en casa o con amigos.

Si llevas tiempo pensando en comprar un buen equipo de sonido o con poner en marcha tu propia banda o pinchar, no tienes más que planificar qué es lo necesario. Seguro que tienes buenas ideas para pasar un buen rato. Aunque quizá puedas encontrarte con un problema, no tener quien te asesore a la hora de elegir, o el presupuesto para comprar los instrumentos o el equipo si no dispones de ellos. Pero no te preocupes, porque vamos a darte una interesante opción para adquirir instrumentos o material de audio profesional con todas las garantías y a un precio muy competitivo.

Drunkat es un concepto de tienda musical diferente, cuyo principal objetivo es la máxima satisfacción del cliente. Aparte de sus buenos precios, puedes beneficiarte de sus ofertas de fidelización y su servicio personalizado. Un proyecto que cuenta con profesionales con amplia experiencia en el mundo de la música y de la venta de equipos de sonido de manera online. Los responsables de Drunkat llevan en el sector del audio profesional más de 30 años, lo cual les han hecho conocer a la perfección no solo el mercado, sino las principales necesidades de cualquier tipo de clientes. ¿Te imaginas recibir tu pedido tan solo 24 o 48 horas después de pedirlo? forma parte de su filosofía de trabajo.

Todo ese bagaje ha hecho que sepan interpretar el mercado y buscar las necesidades de los usuarios más allá de la venta, dando una experiencia única y especial. Alejado de la mecánica de las grandes plataformas, ofrece la misma capacidad de ejecución junto con un trato personalizado para cada uno de sus clientes, un valor añadido que dice mucho de sus servicios.

Al navegar por su web apreciarás que te ofrecen una selección de productos que no es casual. Han realizado una criba en un mercado saturado de modelos, copias y reediciones, para que encuentres en su web o su tienda física, el instrumento o herramienta musical perfecta para ti.

Todas las opciones posibles para los amantes de la música

La principal ventaja de Drunkat es lo amplio que es su catálogo, pensado para cualquier amante de la música ya sea profesional o un simple aficionado. ¿Tienes una banda y quieres renovar el material? aquí encontrarás todo lo necesario en teclados musicales, bajos y guitarras o batería y percusión.

¿Quieres preparar tu sesión de Dj? en Drunkat tienes disponibles los mejores equipos para conseguirlo: marcas punteras de auriculares, platos, controladoras, reproductores, mesas de mezclas, efectos, agujas y cápsulas de vinilo, maletas y fundas para Dj y todo tipo de accesorios.

Si lo tuyo es la producción o el trabajo de estudio, tienes a tu disposición sus «monitores de respuesta plana o monitores de estudio«, unos sistemas que ofrecen una referencia neutral, clara y definida. Los monitores de estudio más populares y valorados del mercado a un precio sin competencia: monitores de estudio autoamplificados, como en subgraves, control de monitores y todos los accesorios que puedas imaginar.

¿Piensas en renovar el equipo de audio de casa? su sección de Hi-fi y Hi-End tiene todo lo que estás buscando: Equipo hi-fi para el hogar, equipo portátil por bluetooth, auriculares, platos, amplificadores…

No dejes de pasar por su sección outlet, donde podrás encontrar todo tipo de instrumentos musicales, pedales, auriculares, recambios, cuerdas, accesorios, complementos, fundas, conectores, cables, baquetas, productos de mantenimiento, correas, instrumentos de percusión, soportes, afinadores, accesorios DJ… con la misma garantía y soporte que el resto de productos nuevos de la tienda.