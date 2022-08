Escucha lo nuevo de Leftfield, ‘Pulse’

Leftfield ha compartido detalles de su próximo álbum This Is What We Do, que será publicado el próximo 2 de diciembre.

El anuncio marca la primera música nueva del la banda electrónica londinense desde Alternative Light Source de 2015. Grabado con el ingeniero de estudio y mezcla Adam Wren, el nuevo álbum contará con contribuciones invitadas del líder de Fontaines D.C., Grian Chatten, el autor y poeta Lemn Sissay, y más.

Leftfield son un tótem absoluto de la música de baile desde la década de los 90, cuando Neil Barnes y Paul Daley destacaron por conjurar algunos de los aquelarres más salvajes y rompedores de la escena.

Ese mismo espíritu se deja notar en «Pulse», el primer adelanto del que será su nuevo álbum. En palabras de Neil Barnes, «Quería que ‘Pulse’ fuese la primera muestra de lo que será el nuevo disco. Un tema potente. De pista de baile. Humano. Positivo. Y me chifla ese bajo. Es Leftfield cien por cien”.

Escucha ‘Pulse’ de Leftfield