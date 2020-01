Como cada miércoles abrimos esta sección para compartir con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de la gran cantidad de propuestas de nuevas bandas y artistas emergentes que llegan diariamente a nuestra redacción. Hoy la PlayList Emergente de la Semana incluye canciones de Igeldo, Myoboku, The Coy Kois, Theresa’s Mood, Moon Cresta, Dwayna y Némula.

Igeldo – No me mires más así

La banda madrileña Igeldo están a punto de publicar su nuevo EP, Ancha es Castilla. El pasado mes de diciembre estrenaban su último single, “No me mires así”, incluido en dicho EP. Un single, grabado en los Estudios Cisneros de Carlos Elia y Pablo Fergus y masterizado en Kadifornia, que recuerda a bandas como Los Planetas o Sonic Youth.

Myoboku – Cosaguapa

Óscar Garrobé y Marina Herlop forman My?boku, un proyecto que bebe de diferentes estilos como la música electrónica, el pop, el jazz y la R&B. Habiendo colaborado juntos anteriormente en el proyecto de Marina, el dúo se encuentra de nuevo para, combinando las melodías vocales de Marina y las composiciones de Òscar, lanzar su disco debut a través de Foehn Records. Una buena muestra de su estilo es este “Cosaguapa”.

The Coy Kois – Higher

The Coy Kois es un grupo salmantino, afincado en Madrid, formado por Elena (teclado), Laura (guitarra) y Ana (voz). De ellas te hablamos hace ya unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día, poco después de que publicaran su primer EP. Su segundo trabajo se ha hecho de esperar, pero todo parece indicar que saldrá este 2020. Tras una larga pausa, hace unos meses volvimos a saber de ellas con este nuevo single “Higher”.

Theresa’s Mood – Luna de miel

Theresa’s Mood es un proyecto que surge hace dos años de la fusión profesional y sentimental de Theresa García (cantante, titulada superior de piano y profesora de inglés) y A. Florián López (profesor de composición en el conservatorio, arreglista y multi-instrumentista). Tras dar numerosos conciertos, y ser finalistas del concurso “Tu Voz en La Onda”, lanzan su primer álbum, Constelaciones, y su primer vídeo, “Luna de miel”.

Moon Cresta – The myth of the rolling rock

Moon Cresta publicaron hace un par de meses su nuevo álbum, Civil Fuzz Brigade. Un disco en el que se muestran ideológicamente comprometidos y con un sonido directo que ellos denominan “Power & Funk”. En este tema de adelanto, “The myth of the rolling rock”, toman el símbolo de la condena de Sísifo para traerlo al presente y convertirlo en toda una alegoría del esfuerzo, logros y frustraciones del rock alternativo y underground como forma de vida.

Dwayna – La que no puede ser

Dwayna es un proyecto musical encabezado por Laia Melgosa, pianista y cantautora que también toca la guitarra y que combina el piano clásico con el rock. Hace unos meses lanzaron su primer trabajo, un disco llamado Cuentos sin Leyendas. Entre otros temas, incluye este llamado “La que no puede ser” que habla de ser auténtico y no una marioneta, de saber decir No porque es igual de importante que decir SI, y de superar todos los obstáculos que se ponen delante, incluyendo esos fantasmas que siempre te rodean y te dicen quien debes ser.

Némula – Pluga

Némula es un artista panameño que, además de ser miembro del grupo Pepe Bahía, también publica canciones en solitario. A finales del pasado año, de hecho, lanzó su primer EP. Un trabajo que vino anticipado por “Pluga”, un single producido y grabado por Gianfranco Alessandria, producido junto a LuisMa Filos, mezclado y masterizado por Rubén Ordóñez y en el que participan Gianfranco Alessandria (voz, bajo, sintetizadores y programaciones), LuisMa Filos (guitarras) y Dirk Tapia (guitarra). Con Némula y su “Pluga” despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!