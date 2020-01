Entrevistamos a El Genio Equivocado por su 10º aniversario

El Genio Equivocado cumplen 10 años como uno de los sellos más activos del panorama independiente. Fue un 10 de enero de 2010 cuando el sello empezó esta aventura publicando su primera referencia, El ritmo de los acontecimientos, debut en solitario del ex Mercromina y Surfin’ Bichos, Joaquín Pascual. Para celebrar esta primera década, Rafa Piera y Joan Casulleras han preparado un buen número de fiestas por toda la geografía que arrancaron hace unos días en Madrid, seguirán en El Prat de Llobregat, Hospitalet y tendrán próxima parada en Sevilla y Málaga.

Nos queremos sumar a la fiesta y hemos charlado con ellos para hacer un pequeño repaso a la historia del sello y hablar de nuevos proyectos y planes de futuro de El Genio Equivocado.

“Quizás nos hubiera gustado que todos los grupos editados hubieran tenido mayor reconocimiento o atención, pero en estas cosas intervienen factores que no podemos controlar”

Una década muy intensa, en la que aparte de publicar discos, habéis seguido como DJs, organizando conciertos, montando una tienda, con vuestra web… Estáis metidos en todos los fregaos.

Bueno, creo que eso va implícito en nuestro carácter o nuestra forma de ser, en la que no sabemos estar quietos. Y luego también al final son cosas que organizamos juntos, entonces nos retroalimentamos en todo momento. Si uno baja la guardia, siempre está el otro para remar. Es cierto que sesiones de djs como Pin&Pon Djs cada vez hacemos menos y por ejemplo en Indienauta.com Joan ya se ha descolgado desde hace años.

¿En tiempos en los que el formato físico pierde adeptos, cómo sobrevive un sello independiente?

Real, en estos 10 años hemos pasado de editar todo en CD a incorporar de nuevo ediciones en vinilo, pero lo que es cierto que cada vez se hacen menos copias. Ajustamos mucho más la tirada de lo que fabricamos.

Nosotros desde el primer momento pensamos el sello de manera 360º, de esta manera también somos editorial y management; y así conseguimos un poco más cubrir todos los gastos que se generan.

¿Qué habéis conseguido en este tiempo que no os imaginabais y qué no habéis llegado a conseguir a pesar de anhelarlo?

No pensábamos que duraríamos 10 años y conseguiríamos editar tantos discos, estamos muy contentos de ello. Y sobre que no hemos conseguido y anhelábamos realmente tampoco teníamos un objetivo fijo que nos haga sentir frustrados al nos conseguirlo. Ha sido un camino que se ha ido construyendo con el paso de los años. Quizás nos hubiera gustado que todos los grupos editados hubieran tenido mayor reconocimiento o atención, pero en estas cosas intervienen factores que no podemos controlar. Nosotros hemos hecho todo con el mismo cariño y pasión.

¿Cuál es el criterio por el que decidís fichar una banda?

Qué nos guste o nos despierte algo por dentro tanto a Joan como a mi, es el motivo principal para ello.

Subterfuge, Elefant, Jabalina, Acuarela… ¿Cuál es el modelo de sello independiente veterano que más os gusta?

Todos, todos estos sellos, y también BCore que no se puede olvidar, han publicado discos que nos gustan. La verdad es que pensaba hace años, cuando ellos cumplían 25 años, que si nosotros llegaríamos, pero ahora que celebramos 10 me pregunto ¿por qué no?

¿Habéis percibido muchos cambios en general desde entonces hasta hoy?

Todos los que puedas pensar. De fabricar todo en cd como te decía, a incluir de nuevo el vinilo. De la piratería a las plataformas de streaming. Las redes sociales y su impacto. La deriva en la que estamos metidos de “burbuja festivalera” y carteles clónicos. Han sido 10 años constantes de cambios que hemos tenido que ir adaptando al ritmo de los años, quizás a nosotros no nos ha constado tanto porque la estructura de empresa es más pequeña.

Vuestra primera referencia fue el disco en solitario de Joaquín Pascual, ¿Cuántos discos habéis editado desde entonces?

Pues haciendo cuentas por encima unos 70, no esta mal la media.

¿Cuál ha sido el disco que más ha vendido?

Del de Joaquín con el paso de los años se ha vendido casi todos los cds, y se fabricaron creo que 1.000 (algo inviable ahora). Los dos últimos de Hazte Lapón también se han agotado, pero se fabricaban ya menos copias. Algora también es una artista que más o menos acaba agotando las tiradas aunque sea a cuentagotas.

¿Cuál es ese grupo que se os escapó y os hubiera encantado tener en vuestro sello?

Realmente no hay grupos que se nos hayan escapado, ya que no es nuestro juego a la hora de fichar, pero si hay grupos por los que sentimos mucha admiración: Lorena Álvarez, Parade, Single, Los Punsetes, Rodrigo Cuevas, Hidrogenesse, Triángulo de Amor Bizarro…

Estáis haciendo fiestas en varias ciudades. ¿Algo especial más que nos depare este décimo aniversario?

Hemos reeditado en vinilo “El ritmo de los acontecimientos” de Joaquín Pascual, que ha quedado precioso.

¿Cómo veis El Genio Equivocado dentro de otros 10 años?

Pues espero respondiendo de nuevo a preguntas de entrevistas varias, eso significará que todos nos mantenemos activos y habremos cumplido 20 años. Y con Joan a mi lado que es lo que nos hace tirar adelante todo.