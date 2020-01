Como cada miércoles volvemos a abrir esta sección para compartir con vosotros nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de la gran cantidad de propuestas de nuevas bandas y artistas emergentes que llegan diariamente a nuestra redacción. Hoy la PlayList Emergente de la Semana incluye canciones de CIEL, Trezor, Tú No Existes, El Glum, Lucho, Mariuk y Parquesvr.

CIEL – The shore

CIEL es una banda con miembros procedentes de los Países Bajos, Inglaterra y Barcelona. Llevan un año juntos, y en abril lanzarán un EP que nos han anticipado con esta canción llamada “The shore”. Una bonita pieza de pop onírico, con capas de guitarras y excelentes armonías vocales que salió publicada hace una semana y que ahora cuenta también con este videoclip con el que abrimos hoy nuestra PlayList Emergente.

Trezor – My passenger

Trezor es una banda de música electrónica, un nuevo proyecto aunque formado por artistas con gran experiencia en este mundo: Mür (Murfila), Way ( Ultraplayback) y Rob (Mendetz). Utilizan su música para reivindicar valores como la tolerancia, el respeto y la libertad. Buena muestra es esta canción, “My passenger”, en cuyo vídeo se cuenta la historia real de Cloe, una niña trans de 8 años. En marzo Trezor estarán presentando sus canciones en el Let’s Festival.

Tú No Existes – TK Pulsar

Tú No Existes es el proyecto de pop electrónico del barcelonés Edu Montoya. Hace unas semanas vio la luz un adelanto de su próximo EP, el single “TK Pulsar”, un tema synth pop en el que su autor reflexiona sobre las nuevas tecnologías, el exceso de información y los hábitos de consumo. Cuenta con la voz invitada de Lidia Anaut. Su cara B, “Tierra interior”, pertenece a su LP de debut, publicado en 2018, Tercera República. El 2 de febrero lo presentarán en Miscelánea (Barcelona).

El Glum – Lejos

El Glum es un proyecto musical que se nos presenta desde Guadalajara, México. Detrás está Eduardo Vela, que ya tiene una trayectoria interesante con su banda Aurum. En los últimos dos años, en solitario, ha publicado un EP y varios singles, el último de los cuales se llama “Lejos”. Una canción que habla sobre darse el tiempo necesario para tomar un respiro del mundo y la vida cotidiana.

Lucho – Silbando un eco extraño

Lucho es un artista valenciano residente en Berlín desde hace 9 años. En 2016 publicó su primer álbum en solitario, La Luz Que Nos Quema. Su segundo disco, Mantén Los Errores, salió a finales del año pasado. La canción con la que Lucho nos adelantó el álbum se llama “Silbando un eco extraño”, y está inspirada en un poema de Constantino Molina Monteagudo (Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández 2016).

Silbando un eco extraño by Lucho Mariuk – The sword

Mariuk es el proyecto personal de la compositora y artista multidisciplinar Mariuca García-Lomas, una de las componentes de la banda británica Northwest. Hace poco publicó su primer disco en solitario, If You Ever Get Lost. Un disco que puedes escuchar en su página de Bandcamp. Una de las canciones que incluye es “The sword”, en la que mezcla música coral tipo medieval con un acercamiento más duro y casi punk al sonido electrónico. “The sword” está inspirada en la obra de la poetisa lituana Anel? Juodaityt?.

Parquesvr – Lance Armstrong

Parquesvr es un quinteto madrileño que hace un par de meses publicó su primer álbum, Talego Quini (Raso Estudio, 2019). Ellos se presentan como una especie de cruce entre The Melvins y la Orquesta Mondragón. Aunque el disco, que puedes escuchar en su página de Bandcamp, está repleto de humor y referencias chocantes, quizás la canción más sorprendente de este primer disco de Parquesvr es “Lance Armstrong”, casi siete minutos de alocado pedaleo en una especie de ópera post-punk que reivindica al polémico ciclista. Con Parquesvr y su “Lance Armstrong” concluimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!