Dead Sequoia debutan con un álbum homónimo

Dead Sequoia es una banda de Vitoria formada por Ibai (voz), Igor (guitarra y coros), Sergio (bajo y coros) e Ibon (batería y coros). El grupo se formó en el año 2016, y su curioso nombre está inspirado en la gran sequoia muerta que hay en el centro de su ciudad. Fue Ibon, el batería, quien reclutó al resto de componentes, a los que conocía anteriormente. Juntos encontraron la forma de plasmar en canciones su gusto por bandas como The Sonics, Los Bengala, Wau y los Arrrghs, The King Khan, The Jon Spencer Blues Explosion, The Morlocks, The Mystery Lights… Así pues, su sonido es un combinado de rock garajero, surf y actitud punk que muestra su mejor versión en sus vibrantes conciertos.

Fue en 2018 cuando Dead Sequoia lanzaron su primer single, autoeditado y grabado en el local de ensayo. A pesar de no editarse en formato físico, tuvo bastante repercusión y llegó a sonar en Radio 3. Además lanzaron un vídeo para promocionar la canción “Bailando solo”.

Tras ofrecer gran cantidad de conciertos desde entonces, a finales de 2018 se decidieron a grabar un disco. Contactaron con Martín Guevara (Capsula), que se encargó de la producción. El resultado fue un EP homónimo de ocho temas, tres de ellos compuestos exclusivamente para el álbum mientras que el resto ya los llevaban en sus directos. El EP se grabó en abril, en Silver Recordings Studio, y en principio se publicó en su página de Bandcamp en formato exclusivamente digital, después en CD. Mientras, la banda permanecía a la espera de que algún sello se interesara por editarlo en vinilo, el formato perfecto para este tipo de sonidos.

Finalmente hace unos meses Dead Sequoia se encontraron con Sweet Grooves Records. Un sello extremeño, también una pequeña tienda de discos, que realiza una encomiable labor en defensa de estilos como el rock’n’roll, punk, garage, surf, psicodelia, krautrock y, en general, el rock en su vertiente más clásica. Gracias a Sweet Grooves desde el pasado mes de octubre también hay versión, limitada eso sí, de Dead Sequoia en vinilo de 12 pulgadas. Una gran manera de disfrutar de la energía y el fuzz contenido en estos ocho temas.

Puedes escuchar a continuación el debut homónimo de Dead Sequoia.

Dead Sequoia by DEAD SEQUOIA

