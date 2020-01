Depeche Mode comparten ‘Spirits in the Forest’ en Prime Video

Depeche Mode, junto con Sony Music Entertainment y BBH Entertainment, se complace en anunciar que su largometraje documental y concert-film aclamado por la crítica, Depeche Mode: SPIRITS in the Forest, ya está disponible para streaming en Prime Video.

Dirigida por el premiado cineasta y colaborador artístico habitual de la banda Anton Corbijn, el lanzamiento de Depeche Mode: SPIRITS in the Forest llega tras la gira Spirit Tour 2017/2018, con la que llevaron su música a más de 3 millones de fans en 115 conciertos en todo el mundo. El estreno de la película en cines fue todo un éxito, con más de 220.000 espectadores en casi 80 países. En su noche de estreno, la película aterrizó en el No. 2 en Alemania, Italia y Reino Unido y el número 3 en México de la taquilla mundial. Depeche Mode: SPIRITS in the Forest ha sido uno de los eventos cinematográficos más taquilleros de 2019, con ingresos globales de 4,5 millones de dólares.

Sumergiéndose en las historias profundamente emotivas de seis fans especiales de Depeche Mode, la película entrelaza emocionantes actuaciones musicales filmadas en los shows finales de la gira en el famoso Waldbühne (“Forest Stage”) de Berlín con un documental rodado en las ciudades de los fans. No solo muestra cómo y por qué la popularidad y relevancia de la banda ha seguido creciendo a lo largo de su carrera, sino que proporciona una visión única del increíble poder de la música para construir comunidades, permitir a las personas superar la adversidad y crear conexiones más allá del idioma, localización, género, edad y circunstancia. Depeche Mode: SPIRITS in the Forest no es solo una celebración de la música, sino más bien una celebración de la humanidad y las conexiones que sentimos con la música que nos conmueve.

Puedes verla aquí.