La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día para presentarte nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de canciones seleccionadas entre las muchas que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas, artistas emergentes o propuestas musicales poco conocidas que buscan mayor difusión. Esta semana para nuestra PlayList Emergente hemos escogido canciones de Travis Birds, Turmalina, Vógale, Sun Orphans, Azul de Viena, Terrorists of Romance y Jack Botts.

Travis Birds – Tananana

Travis Birds, de quien te hablábamos hace más o menos un año en nuestra sección 7 Minutos al Día, ha publicado su segundo disco hace unas semanas con Calaverita Records. El álbum se titula La Costa de los Mosquitos, ha sido producido por Álvaro Espinosa y es una estupenda fusión de estilos, desde canción popular española hasta folk alternativo, que arropan la evocadora voz de la cantante. Unos días de publicar el disco lanzó un sencillo llamado “Tananana” como último adelanto. Una canción en la que colabora el argentino Kevin Johansen.

Turmalina – Club social

La banda gaditana Turmalina lleva desde finales de 2020 apostando por un cambio en su música, consolidando un sonido intenso y lleno de matices. Pronto publicarán un nuevo EP del que de momento nos han adelantado “Club social”. Se trata de un tema en forma de crítica satírica alrededor de la hipocresía humana durante la pandemia de la Covid-19, con el ya lejano aplauso de balcón de fondo. Al igual que sus sencillos anteriores, ha sido grabado en El Puerto de Santa María con Paco Loco.

Vógale – Awetah

Vógale es una banda tinerfeña formada por Jorge García (vocalista), Emilio Darias (Guitarra Eléctrica), Marcos García (Bajo) y Juan García (batería). Aunque son bastante conocidos en las Islas Canarias, hace unas semanas dieron el salto al ámbito nacional con su sencillo “Awetah”. Una canción potente y pegadiza que habla de cómo la gente nos abandona cuando vienen mal dadas y cuyo título será también el del primer álbum de Vógale.

Sun Orphans – Despite our love

De Sun Orphans también te hemos hablado en nuestra sección 7 Minutos al Día. Aunque son cordobeses, el grupo se formó cuando varios de sus miembros estaban de Erasmus en Alemania. En 2019 publicaron su primer EP, Goodbye To The Shame, y han tocado en festivales como Monkey Week en 2018, en salas como Wurlitzer Ballroom o abriendo para María Arnal i Marcel Bagés en Córdoba. La falta de conciertos del último año les ha animado a preparar nuevo material, entre el cual se encuentra esta canción, “Despite our love”, que aparecerá en un futuro nuevo EP.

Azul de Viena – Recuerdos de ser natural

Azul de Viena es una joven banda de México que habla en sus canciones de nostalgia, introspección y la ansiedad de la juventud en estos tiempos extraños. Aunque en su música combinan indie rock con algo de synth pop, en su nueva canción, “Recuerdos de ser natural”, han querido potenciar el efecto emotivo dándole casi todo el protagonismo a las guitarras acústicas. Solo una tenue capa de sintetizadores acompañan a la guitarra y a la voz en este tema sobre duelo y añoranza.

Terrorists of Romance – Shake me mad

Terrorists Of Romance publicaron hace unos días un nuevo single y videoclip: “Shake Me Mad”. Se trata del primer adelanto de su EP Like Kerosene cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de junio. El vídeo, dirigido por Pau Berga, tiene una estética bastante inspirada en el mundo ideado por David Lynch para Twin Peaks. El EP se publicará en formato digital el 4 de junio y en vinilo el 12 de junio, coincidiendo con el Record Store Day Drops, bajo el sello independiente Vankiki Records.De momento aquí tenemos este incendiario adelanto.

Jack Botts – Slow mornings

El cantante y compositor australiano Jack Botts publicará su tercer EP, Slow Mornings, el viernes 4 de junio. Tras adelantar los sencillos “I’ve Got You”, “Hold You” y “18th Floor”, el anuncio oficial del lanzamiento llegó hace unas semanas con la publicación de la canción que le da título. Una canción y un EP marcados por los altibajos de los últimos meses que habla del amor a distancia en un mundo COVID, con todos sus altibajos, alegrías, frustraciones y anticipaciones. Con Jack Botts y “Slow mornings” cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!