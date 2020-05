Travis Birds: Una mirada distinta

Cada canción tiene su tiempo. Y al igual que los libros, cuando te vuelves a pasear por los versos de las mismas encuentras una verdad diferente. Siguen siendo las mismas palabras, pero algo dentro ha cambiado. Algo así me ocurrió cuando escuché la personal versión del tema de Estopa, entonado por Travis Birds, llamado “Ya no me acuerdo”. Una canción que había escuchado más de una docena de veces, pero ahora su significado es otro bien distinto. No deja de ser curioso que esta cantante madrileña lo publicara a principios de marzo, y, lo que podía ser una letra basada en el desamor, en estos días convulsos que vivimos se convierte en un tema sobre el recuerdo.

Travis Birds es una cantautora madrileña que, mediante su particular voz y su guitarra como forma natural de expresión, nos adentra en su mundo. Mediante constancia y esfuerzo publicó su primer álbum titulado Año X en el 2016. Diez canciones que nos muestran su forma sincera de ver el mundo. Un sonido entre el folk, la rumba y el propio sonido del cantautor. Ahora, está embarcada en la publicación del que será su segundo álbum: La costa de los mosquitos.

Hasta hace unos meses corríamos catorce horas diarias persiguiendo no se sabe muy bien qué, empujados por una sociedad basada en la productividad y el consumo. Ahora, se nos impone una parada forzosa, y nos encontramos contando las horas de un tiempo del cual habíamos olvidado su el valor. Y en estos momentos, escuchar los temas de Travis Birds supone enfrentarnos a nosotros mismos. Un ejercicio de ver a nuestros demonios, valorar lo que tenemos o darle una vuelta de turca a lo que ya conocíamos.

“Coyotes”, por ejemplo, es uno de los singles que se encontrará en su próximo álbum. Una desgarradora canción que nos habla sobre la evolución en las fases de una obsesión. Esta canción, además, se ha convertido en la cabecera del El Embarcadero, serie de Movistar+. Otro de los temas que ya podemos conocer de La costa de los mosquitos es “Madre conciencia”. Una canción que aborda el sentimiento de culpabilidad debido a los límites que nos autoimponemos.

La canción que más fama ha logrado conseguir en los últimos meses es “19 días y 500 noches después”. Un tema que se encuentra en el disco homenaje a Joaquín Sabina, titulado Tributo a Sabina. Ni tan joven ni tan viejo (Sony, 2019). Un disco en el que cantantes como Melendi, Andrés Suárez, Robe Iniesta, Estopa y muchos más versionan las canciones del mítico cantautor. La única canción del disco con una letra novedosa es escrita por Benjamín Prado y cantada por Travis Birds. Una vuelta de tuerca a la mítica canción “19 días y 500 noches” donde podemos escuchar la “otra” historia, la de María. Este tema es una vuelta de tuerca al relato de Sabina, la otra cara de la moneda, donde se demuestra que todo suceso tiene dos partes.

Cuando todo esto pase, las horas seguirán formadas por sesenta minutos, los días seguirán teniendo veinticuatro horas. Pero espero que con el tiempo seamos capaces de mirarlo de forma diferente. Que intentemos observar la vida con los ojos de Travis. Que seamos capaces de aprovechar y valorar esos momentos que antes eran cotidianos. Porque, si algo nos ha demostrado este parón, es que tenemos que valorar más a los demás y valorarnos más a nosotros mismos.

