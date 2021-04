La PlayList Emergente de la Semana

Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día para presentarte nuestra PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de canciones seleccionadas entre las muchas que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas, artistas emergentes o propuestas musicales poco conocidas que buscan mayor difusión. Esta semana para nuestra PlayList Emergente hemos escogido canciones de Pau From Marc, Nacho Soriano, Vlack Motor, Atomic Lemons, Sexores, Jenken y Astrobreed.

Pau From Marc – I don’t want to make you bad

Pau from Marc son Paula y Marco, y llegan desde Murcia para presentarnos su primer álbum, Living Room Songs. Un interesante disco con un toque de despreocupación lofi pero repleto de canciones bien elaboradas cercanas al dream pop o la nueva psicodelia. Para su sencillo “I don’t want to make you bad” prepararon un vídeo casero, realizado con cartulinas, al que le han acabado de dar forma en el estudio.

Nacho Soriano (con Neus Ferri) – Materia inerte

Nacho Soriano es un cantante, compositor y guitarrista valenciano que participó y quedó semifinalista en el programa de televisión Duel de Veus de À Punt. Su primer sencillo vio la luz hace unas semanas y se titula “Materia inerte”. Una canción que cuenta con la voz de la cantante alcoyana Neus Ferri y la producción de Pablo Peset. Su autor ha querido relacionar en este tema los sonidos del mar, de un corazón que late y una relación que se acaba realizando una metáfora con la materia inerte.

Vlack Motor – Bad man

Vlack Motor es un atípico beatmaker madrileño que apuesta, desde la sombra (no hay fotos, no sale en sus vídeos), por la electrónica urbana y el diseño sonoro: desde los ritmos rotos, el bass, el future house o el trap hasta el ciberpunk. Después de haber colaborado con una larga lista de artistas, finalmente en 2021 se ha decidido a lanzar su propio disco: Bushido (Terribilità Records, 2021). Casi al mismo tiempo publico el sencillo “Bad man” en el que colabora Lasai.

Atomic Lemons – Camaleón

Atomic Lemons es un joven cuarteto de pop-rock procedente de Linares, Jaén. El pasado mes de febrero publicaron un sencillo titulado “Camaleón”. Una canción en la que narran la historia de una banda de rock formada por animales atrapados en los excesos y que sueñan con la fama. El grupo grabó el tema con el cantante de Alis, Pachí García, en su estudio Alis Records. En el vídeo, que incluimos hoy en nuestra PlayList Emergente, colabora el artista visual jiennense @neboi_

Sexores – Volantia

Sexores es una banda mejicana formada en 2010. En sus canciones combinan el dream pop y la experimentación con la electrónica, los muros de guitarra del shoegaze y las texturas del darkwave y el pop gótico. Su último trabajo, Salamanca, ha sido aplaudido por la crítica internacional. Una de las canciones de aquel álbum, que ahora cuenta también con edición física, es “Volantia”. El vídeo oficial de la canción salió hace un par de meses.

Jenken – Vuelve

Jenken es una banda alicantina de hard rock que se presenta con un objetivo, según cuentan ellos mismos: retomar el puro sonido del rock de los 80 y 90 sin artificios. Su primer sencillo, “Vuelve”, ha sido grabado con Iñaki Bengoa, de los estudios Shot! Grabaciones de Arrasate (La Polla, RIP, Soziedad Alkohólika, Negu Gorriak…). Iñaki ha sido también el productor de sus primeros temas, que ahora comienzan a presentarse. El vídeo de vuelve se grabó en la sala Garage Beat Club de Murcia. Página web oficial de Jenken.

Astrobreed – Translunar injection

Astrobreed es un grupo musical valenciano de rock instrumental formado por Voro Tur y Alfredo Peret. Formados en 2020, lanzaron su primer single, “Journey“, el pasado mes de marzo. Un tema en el que se aprecian sus influencias musicales, que van desde el metal hasta el post rock. Hace apenas unos días han desvelado un segundo sencillo de los varios que planean publicar en 2021, una canción llamada “Translunar injection” en la que muestran su vertiente más moderna, con presencia de sintetizadores y elementos de electrónica. Con Astrobreed y su rock instrumental directamente venido desde el espacio exterior despedimos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!