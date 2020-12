Como cada miércoles, es el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Es una lista confeccionada a partir de las muchas propuestas de nuevas bandas y artistas emergentes que llegan diariamente a nuestra redacción. Hoy, nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Bum Motion Club, Bárbara Gramagê, Johnny Labelle, La Shei, The Hisunz, Flora, Venturi, Kencove, Normal y Romina Mor.

Bum Motion Club – Los ojos

Bum Motion Club es una banda madrileña formada en 2017, en Aranjuez. En febrero de 2019 estrenaron su EP debut, Delta, producido por Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly). A lo largo de 2020 han ido adelantando nuevas canciones que formarán parte de un nuevo EP, alguna de las cuales ya ha aparecido en nuestra PlayList Emergente. El tercer sencillo de adelanto es “Los ojos”, definida como “una canción de rabia y dolor”.

Bárbara Gramagê – Already there

Bárbara Gramagê es una cantante valenciana de soul y R&B. Estudió periodismo y canto, ha hecho televisión y radio, y ha continuado su formación musical durante los últimos años. En 2020 ha lanzado varios sencillos que formarán parte de un próximo EP llamado Peachfuzz and I. El último de ellos vio la luz el pasado mes de noviembre y lleva por título “Already there”.

Johnny Labelle – Poseidonia

Johnny Labelle es un cantante y compositor griego que el pasado año debutó con un disco titulado Cold Fruit. Hace pocas semanas lanzó un nuevo disco llamado XVIII que puedes escuchar en su página de Bandcamp. Poco antes desvelaba un sencillo de adelanto, “Poseidonia”, que llegaba acompañado de un vídeo dirigido por Daphné Hérétakis que muestra al cantante en un entorno muy de los 80 haciendo gala de voz profunda a lo Richard Hawley.

La Shei – Yeah

La Shei llega desde México con una propuesta de indie-pop con trazas de electrónica y canciones muy melodiosas y rítmicas. Su segundo sencillo se llama “Yeah” y es un tema de electropop psicodélico. El vídeo nos muestra a un grupo de jóvenes que buscan nuevas experiencias a través de sustancias, fiesta y explosiones de color.

The Hisunz – Guilty man

The Hisunz es un dúo formado en Londres por la holandesa afincada en Murcia Emma Barber y el ilicitano Alex Román. Sus canciones son frescas, melódicas y formalmente simples pero emocionalmente complejas, como un cruce entre The XX y The Strokes al que habría que añadir la guitarra de Johnny Marr en The Smiths. Acaban de publicar su single de debut, “Guilty Man”, en Finca Records / Ditto Music. Su primer EP está previsto para 2021.

Flora – Bailando a la deriva

Flora es una banda chilena compuesta por Javier Galindo, Daniel y Rodrigo Lagos, Luis Conto y Aldo Guzmán. Tras presentar hace un tiempo la nostálgica “Llanto”, hace poco han lanzado el segundo adelanto de su disco debut, un álbum que llevará por nombre La Luz de Afuera. Este nuevo anticipo se llama “Bailando a la deriva” y se nos presenta acompañado de un vídeo dirigido por el propio Aldo Guzmán.

Venturi – Darveider

Venturi es un trío madrileño del que ya te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día el pasado 2019. Hace aproximadamente un mes publicaron su último single, “Darveider”. Se trata del tercer single de su próximo álbum, de próxima aparición. El vídeo cuenta con la dosis de macarrismo que ya es marca de la casa de este trío madrileño. Dirigido por Iñigo Apestegui, está protagonizado por el actor Javier Bódalo, quien ha participado en series de televisión como Paquita Salas y Cuéntame cómo pasó además de en diversas películas.

KenCove – Youth of gold

KenCove es un compositor y escritor japonés que escribe sus propios temas, además de componer para otros artistas japoneses. En sus canciones busca un “sonido de grupo” influenciado por Nirvana, Linkin Park o Hoobastank, intentando crear su propio estilo a partir de dichas influencias. Su objetivo es poder convertirse en un altavoz para toda la juventud actual, intentando reflejar sus preocupaciones y luchas del día a día. Hoy mismo ha publicado su primer sencillo, “Youth of gold”.

Normal – Mejor

Normal es un grupo formado en Albacete, en 2018, y que en la actualidad está integrado por Curro Violero (guitarra y voz), Emilio Abengoza (Guitarras, teclados y sintes), Eduardo Fernández (Bajo), Chemi Sarrión (Batería) y Paula Esteban (Coros y percusión). El pasado año nos hicimos eco del lanzamiento de su disco de debut en nuestra sección 7 Minutos al Día. En 2020 han publicado un EP llamado La Cara A, producido por Paco Trinidad, del que extrajeron un sencillo titulado “Mejor” que desprende pura psicodelia anglosajona y con el que hoy visitan nuestra PlayList Emergente.

Romina Mor – Futuros amantes

Romina Mor es una espléndida y esforzada cantante, guitarrista y compositora argentina que reside en Madrid y que hace poco tiempo publicó el delicioso tema “Futuros amantes”, un tema inédito de la propia artista. La acompañaron aquí los músicos Alexis Hernández (piano y sintetizador), Iván Valdés (guitarras), David González (contrabajo) y Jorge García (batería). La producción corrió a cargo de Malax. Comentar que hace unos años, concretamente en 2013, Romina Mor lanzó un precioso y fantástico álbum de folk-pop y country-rock titulado Nítida, con muy agradables y logradas canciones como “De tu árbol”, “Cuando no quede nada”, “Oda en todas las plazas”, “Otoño” y algunos tesoros musicales más. Esta vocalista es pura dulzura. (Txus Iglesias)