Como cada miércoles, abrimos nuestra sección 7 Minutos al Día para ofrecerte la PlayList Emergente de la Semana. Una lista confeccionada a partir de canciones seleccionadas entre las muchas que llegan a nuestra redacción, siempre de nuevas bandas o artistas emergentes, y en general de propuestas musicales poco conocidas que buscan mayor difusión. Esta semana para nuestra PlayList Emergente hemos escogido canciones de Dora, Los Flamingos, Nuvolution, Bacon Radars, Edu Requejo, Le Ciel Noir y Vicious Rooster.

Dora – Quiéreme (aunque no es tu estilo)

La cantante Dora publicó hace unas semanas un nuevo sencillo titulado “Quiéreme (aunque no es tu estilo)”. Una canción delicada y emotiva que recuerda al pop orquestal de gente como Sébastien Tellier. Dora canta a un amor que parece habitar en otra dimensión, un amor imposible que se escurre en la noche y al que la cantante persigue entre imágenes oníricas. La producción ha estado a cargo de Phonographe (Tomás Virgós y Pablo Serrano), la mezcla y la masterización son obra de Álex Ferrer, y el vídeo que acompaña a la canción ha sido dirigido por Pedro Artola, quien ha incluido referencias a Buñuel o Bergman.

Los Flamingos – Volver a casa

Los Flamingos siguen presentando algunas de las canciones que formarán parte de su nuevo álbum, cuya publicación está prevista para esta primavera. Tras “Salto al vacío” y “Querernos a deshoras“, que te presentamos en anteriores ediciones de nuestra PlayList Emergente, es toca el turno de “Volver a casa”. Una canción en la que el quinteto ha contado con la colaboración de Sean Frutos, de Second. Un tema épico a la vez que nostálgico en el que se alternan versos profundos y contundentes con un potente estribillo. El vídeo de “Volver a casa” ha sido realizado por Ana Escario y Adela Moreno de la productora El Estudio.

Nuvolution – Rising up

Nuvolution es una banda española, creada en 2017 por Txema Cabria, que fusiona músicas de diversas partes del mundo: celtas, hindúes, orientales… Sus componentes son músicos muy activos en terrenos tan dispares como la música clásica, el folk o el jazz, lo que les ha llevado a colaborar con multitud de artistas tanto nacionales como internacionales y a traspasar fronteras: han obtenido cuatro nominaciones a los Hollywood Music in Media Awards (EEUU), así como el primer premio en los UK Songwriting Awards (Inglaterra), entre otros. “Rising Up” es el primer single de lo que será su nuevo trabajo, aún sin fecha de lanzamiento. Fue lanzado el día de San Patricio aprovechando que fue compuesto al estilo irlandés, con melodías alegres y luminosas.

Bacon Radars – Lost in town

Bacon Radars es un grupo de garage del que te hablamos hace unos años en 7 Minutos al Día con motivo de su EP de debut. En pocos días publicarán su primer disco en formato largo, Keep The Lights Off, del que hace semanas que nos vienen adelantando algunos sencillos. El último, este “Lost in town” con un puntito canalla en el que nos trasladan un mensaje: hay que confiar en las propias posibilidades. El vídeo que acompaña a la canción es obra de la productora Furious y se ha grabado en los Estudios Sol de Sants de Barcelona, donde se ha registrado asimismo el álbum con producción y mezcla de Alberto Pérez.

Edu Requejo – Por esto

Edu Requejo es un joven artista multidisciplinar afincado en Barcelona que ya pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos meses, tras debutar en octubre con un sencillo titulado “Lo que andaba buscando”. Hoy vuelve a esta sección con una nueva canción, “Por esto”, publicada por Casa Maracas. Un tema con el que Edu quiere hacernos bailar al marcado ritmo del dembow, con sonidos oscuros y una letra desenfadada. En lo instrumental se caracteriza por una percusión potente, presencia de sintetizadores que generan un ambiente misterioso y la aparición, a mitad del tema, de una marimba. El vídeo, además, está aderezado con mucho kétchup.

Le Ciel Noir – Hills

Le Ciel Noir es un joven músico y realizador cinematográfico procedente de Murcia. Compagina deportes como el surf y el skate con su pasión, la música. A finales del pasado 2020 publicó su primer sencillo, “Hills”. Una canción inspirada por la convivencia con su pareja durante un año en distintos países y en la que expresa su visión del amor y las contradicciones que lleva consigo. Puedes saber más sobre Le Ciel Noir siguiendo su página de Instagram.

Vicious Rooster – Something goin’ on

Vicious Rooster es el proyecto musical del cantautor argentino afincado en Los Angeles Juan Abella. En su música combina elementos del rock clásico con matices del rock sureño y un toque de grunge, con influencias de artistas como Led Zeppelin, The Black Crowes y Alice In Chains, entre otros. El pasado mes de septiembre ya apareció en nuestra PlayList Emergente con su sencillo “The Moon is dancing”. Hace un par de meses publicó un nuevo tema, “Something goin’ on”, una canción llena de ritmo y guitarras afiladas. Este nuevo sencillo de Vicious Rooster fue mezclado por Mikal Reid, quien ha trabajado con artistas de la talla de Mick Jagger o Alice Cooper. Con Vicious Rooster y “Something goin’ on” cerramos por esta semana nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!