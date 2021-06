Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra Playlist de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Neuman – Baby the sunrise

Inhaler – It won’t be like this

Morgan – Alone

Red Ribbon – Planet X

Delaporte, Zahara – Universo #Titanas

Texas x Wu-Tang Clan – Hi (UNKLE Remix)

Luviot feat. Victa – Vuela

Clairo – Blouse

Izal – Meiuqèr

The Killers & Bruce Springsteen – Dustland

Joaquín Cardiel – Magia

Sonido Internacional – La Tierra no tiene dueño

Efterklang – Living other lives

sir Was – Waiting for the weeknd

Santero y los Muchachos – Qué voy a hacer

San Jerónimo con Rodrigo Cuevas y Matsu – La cueva

Quique González – Puede que me mueva

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Chico Jorge – Grieta en sol Mayor

Jordi Bastida, guitarrista en Carlos Sadness, Els Pets, Ramón Mirabet o Trau, se lanza en solitario con el nombre de Chico Jorge. Esta semana ha lanzado su primer EP, Chico Jorge I, con cuatro temas divididos en dos partes: la cara A del EP trata sobre la caída y la cara B sobre el auge. La salida del álbum ha llegado acompañada del videolyric de uno de sus temas, “grieta en sol Mayor”.

Nico Roig – Soy esa tonta canción

El barcelonés Nico Roig ha presentado esta semana una nueva canción y videoclip: “Soy esa tonta canción”. Se trata del primero de una serie de vídeos que estarán protagonizados por muñecos y animales a los que iremos conociendo mejor a través de las aventuras que irán viviendo en cada uno de ellos. En principio cada mes habrá una entrega, además con invitados de honor (Lucia Fumero y Rita Payés, que colaboran en este tema, pero también Pol Battle, Alessio Arena y muchos otros) que se irán uniendo a este experimento de Nico Roig.

We Are Mono – Montecasino

We Are Mono es una banda barcelonesa en activo desde 2002. Su música, con referencias al sonido Manchester, muestra influencias de bandas como Suede, Arctic Monkeys, The Horrors, Interpol, Happy Mondays, Kasabian o incluso David Bowie. Esta semana han presentado un nuevo sencillo titulado “Montecasino”, adelanto de su nuevo álbum, A Punto de Estallar, cuya publicación está prevista para el mes de octubre. El vídeo ha sido realizado y montado por Jorge Rodríguez.

Bisagra – Anoche soñé contigo

Bisagra, el dúo granadino de indie-rock/dream-pop, ha publicado esta semana “Anoche soñé contigo”, un nuevo sencillo adelanto de su próximo EP que saldrá a finales de año con el sello Casa Maracas. Una canción de dream pop lisérgico que trata sobre los sueños recurrentes y deseos no correspondidos. Al igual que los anteriores adelantos “La gran mentira” y “Solo en casa“, “Anoche soñé contigo” ha sido grabada por Carlos Díaz (ingeniero de sonido de Los Planetas) en el Cortijo de Santa María de la Vega, junto a Noni (Lori Meyers) en la producción. El nuevo material ha sido mezclado por Javier Doria (Anni B Sweet, Lori Meyers) y ha sido masterizado por el ganador del Grammy Alan Douches (Toro y Moi, Beach House, Cloud Nothings).

Floridablanca – Mierda de temas

A falta de poder publicar oficialmente su nuevo álbum (parece que lo harán a lo largo de este año), Floridablanca nos lo siguen desgranando a cuentagotas desde hace ya unos meses. “Mierda de temas” es un nuevo adelanto de ese esperado segundo disco, una canción con la que transportan el sonido Motown y la música disco hasta la actualidad, dejando clara su afinidad con la música negra más bailable. La letra de “Mierda de temas” evoca el deseo y el poder de la música para crearlo.

BONUS TRACK

(Aunque no sea una canción)