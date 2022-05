Los festivales más deseados para este verano 2022

¿Eres un fanático de los festivales? ¿Te mueres de ganas de volver a estar rodeado de gente bailando y cantando al ritmo de la música? Tenemos algo que te va a interesar. Desde Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, han decidido buscar los festivales más deseados y solicitados entre los españoles para este 2022, porque no quieren que te quedes sin tu entrada más anhelada.

Así pues, gracias al tráfico que generan estos eventos en Google e Instagram, han credo la guía de festivales definitiva para la próxima temporada. ¿Estás listo para rockear y disfrutar de las últimas melodías? Si es así, coge tu ropa de festival más cañera y prepárate para reservar tu próxima aventura de verano en uno de los festivales más populares de España.

Los festivales más deseados de España

1. Mad Cool 2022 – Madrid | 33.100 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 6 al 10 de julio de 2022.

Mad Cool Festival regresará a Madrid este próximo verano, después de no tener la oportunidad de celebrar sus ediciones de 2020 y 2021 debido a la crisis del coronavirus. Mad Cool Festival es uno de los festivales más populares de Europa para los amantes del rock, indie, música pop y también algo de electrónica. En esta ocasión se ha ampliado el festival a 5 días, para disfrutar como nunca antes de un cartel que traerá un buen número de superestrellas internacionales, como Muse, Queens of the Stone Age, Metallica o Jack White. Además, aquellos que decidan visitar este festival también podrán disfrutar de un soleado verano en la capital española.

2. Arenal Sound – Burriana | 22.200 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 2 al 7 de agosto de 2022.

El festival Arenal Sound es ya uno de aquellos festivales consolidados que todo amante de la música electrónica conoce. Y es que desde hace más de 10 años es un festival que todos los veranos aterriza en la mismísima arena de la Playa del Arenal de Burriana en la Comunidad Valenciana para engrescar a miles de jóvenes que esperan con ansia las letras de sus ídolos musicales a la orilla del Mediterráneo. Myke Towers, Bizarrap, C. Tangana o Afrojack son algunos de los muchos artistas que te harán vibrar.

3. Medusa Festival – Cullera | 18.100 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 10 al 15 de agosto de 2022.

El Medusa Sunbeach Festival es un festival joven, pero que se ha consolidado rápidamente como uno de los eventos a tener en cuenta si se quiere disfrutar de buena música electrónica durante el verano. Tanto es así, que en su tercera edición congregó a más de 300.000 participantes, y la proyección seguro que no defraudará a ninguno de sus amantes. Y es que según la organización se está trabajando con mucho ímpetu para traer un cartel inigualable este próximo agosto en las playas de Cullera (Valencia) e internacionalizar el evento para poder captar a apasionados del indie y la electrónica de toda Europa.

4. Starlite – Marbella | 18.000 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 3 de junio al 3 de setiembre de 2022.

En Marbella encontramos el mayor festival boutique de Europa, y es que el Starlite Festival después de nueve ediciones se ha afianzado como el festival de mayor duración de Europa con más de 50 días de conciertos. Cuenta con artistas de talla mundial como Diana Ross, Chucho Valdés, C. Tangana, Serrat, Calamaro o Diana Krall se ha convertido en una cita que uno no se puede perder si quiere vivir unos conciertos inolvidables. Pero Starlite no es solo música, también es cultura y gastronomía que conviven en harmonía en un ambiente inigualable. En definitiva, un evento que va a gustar a todos los públicos, edades y gustos musicales.

5. Resurrection Fest – Viveiro | 14.800 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 29 de junio al 3 de julio de 2022.

El Resurrection Fest está a la vuelta de la esquina y este 2022 vuelve con más fuerzas que nunca para celebrar sus 15 años de historia. El festival por excelencia de hardcore, metal y punk que se celebra en España está listo para volver a Viveiro (Galicia) y hacer disfrutar por todo lo alto los amantes del undergraund. Serán cinco días con la mejor cartelera que uno se puede imaginar, con las actuaciones únicas y exclusivas en nuestro país de Judas Priest, Sabaton, Korn y Deftones, entre muchos otros.

6. Dreambeach Festival – Almería | 10.200 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 13 al 17 de julio de 2022.

Dreambeach es el festival de música electrónica más reconocido de Almería y uno de los mayores a nivel de España. Cabezas de cartel tan conocidos como Alesso, Dimitri Vegas o Like Mike llegarán a la playa de Villaricos-Palomares para hacer gozar a lo grande los amantes del mainstream, hardstyle, techno y drum & bass. En total 5 días de fiesta, 3 días de festival y para todos los que no se quieran perder ni un segundo del evento, hay disponible durante los 5 días una zona de acampada para 25.000 personas, con todos los servicios que necesitas, dos escenarios adicionales y una piscina en el corazón del camping.

7. FIB Festival – Benicàssim | 9.900 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 14 al 17 de julio de 2022.

El FIB Festival, también conocido como el Festival Internacional de Benicàssim, es un festival de música indie y alternativa, que regresa un verano más al encantador municipio costero de Benicàssim, en la bonita Costa del Azahar. En las últimas ediciones se ha convertido ya en la escapada perfecta para aquellos amantes de música de toda Europa que quieran disfrutar de un cartel de primera con los mejores artistas del panorama rock, indie, hip hop, pop y dance. Pero a la vez, gracias a su localización inmejorable, el festival se ha convertido en la excusa perfecta para unas vacaciones de verano de ensueño.

8. Cabo de Plata Festival – Barbate | 9.000 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 20 al 23 de julio de 2022.

El Festival de Cabo de Plata regresa con fuerza a finales de julio en la famosa playa gaditana de la Hierbabuena para celebrar su quinto aniversario. El festival nos espera con tres jornadas de música reggae, flamenco-fusión, mestizaje, rock e hip hop. Artistas tan reconocidos como Macaco, Bad Gyal o Ayax y Prok harán vibrar al público con sus más famosas canciones. Pero además de los artistas ya confirmados, la organización del festival ha comunicado que sigue trabajando para traer aún más artistas top, para poder ser así el mejor cartel de la historia del festival.

9. Madrid Salvaje – Madrid | 8.100 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2022.

Madrid Salvaje está tan solo trabajando en la segunda edición del festival, pero con mucha seguridad, ya que la primera edición de este festival fue un auténtico éxito. Así pues, esta segunda edición seguro que va a ser un paso más en la consolidación de este evento que ocupa el recinto ferial de IFEMA a finales de septiembre. Allí se podrá escuchar lo mejor del momento en rap, trap, reggae o rock. Rels B, Trueno, Anier, Denom, Funzo y Baby Loud esperan para crear una catarsis colectiva con base en las mejores melodías.

10. Sonorama Ribera – Aranda del Duero | 6.600 búsquedas mensuales.

Próximo evento: del 10 al 14 de agosto de 2022.

Sin lugar a duda podemos ya afirmar que el Sonorama Ribera es uno de los festivales indie más importantes y con mejor reputación de España, siendo ya 25 ediciones que lo corroboran. Sonorama regresará un año más, a Aranda del Duero el próximo agosto con la mejor música indie nacional, generando un ambiente festivo espectacular en todos los rincones de la ciudad. Pero además de ser un referente a nivel musical, el Sonorama también se ha convertido en todo un festival gastronómico, creando así la combinación perfecta para los visitantes. En definitiva, no te puedes perder el 25 aniversario de este gran festival.

Metodología: A partir de la base de datos de Festivals United Holidu ha recopilado todos los festivales que se celebran en el Estado Español durante el año 2022. Una vez obtenidos estos datos el estudio se realizó utilizando el volumen de búsqueda de Google en España para encontrar los festivales más buscados en el mismo país durante los últimos 6 meses. Además, se completa el ranking con la determinación del número de seguidores en Instagram de cada uno de estos festivales. La combinación de estas dos métricas nos llevan a crear el ranking de los festivales más deseados para el año 2022.