La selección de abril de acqustic para 7 Minutos al Día

Seguimos con nuestra sección mensual en la que contamos con la colaboración del sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes. Tal como hicimos en marzo, volvemos a compartir con vosotros una selección de canciones realizada por el sello entre los muchos lanzamientos que realiza cada mes. Este mes de abril, acqustic ha escogido para presentar en 7 Minutos al Día la música de Iglú, Horacio Bort, Ominira, Gerard Martín, River Omelet y Two Shots.

Iglú – IO

IO es el primer LP de la joven banda catalana Iglú, un grupo con una gran influencia del indie pop británico en su variante melódica y festiva. Entre sus referencias citan a artistas y bandas como Foster the People, Two Door Cinema club, Tame Impala, Phoenix, Love of Lesbian o Carlos Sadness, entre otros. Las canciones de este primer disco son potentes y tienen una sonoridad fácilmente reconocible, como ya han demostrado con los cuatro singles que han ido lanzando durante los meses pasados. El quinto, “Creu en tu”, es un cántico a la esperanza, un brote de alegría que da luz en la oscuridad de la desconfianza en uno mismo. El LP narra el viaje a IO, el primer satélite descubierto de Júpiter. La metáfora utilizada habla de los obstáculos y de los sueños involucrados en un proyecto tan grande. En IO colaboran artistas de la talla de Gerard Aledo, Pau Roger o Lluc.

Horacio Bort – Una mitad

Horacio Bort es un artista de indie folk del que te presentamos hoy, en esta selección de acqustic, su canción “Una mitad”. Un tema en el que podemos encontrar dos ideas que se contraponen pero que, aunadas, revelan el sentimiento de una persona que se encuentra perdida. Por un lado, está la nostalgia de un amor pasado; por otro, ese sentimiento de culpa con el que se asume haber sido el causante de la desdicha amorosa. Para el artista, la canción habla de una lucha constante. Trata sobre la batalla de una persona por abrirse al mundo, pero en ese intento reconoce más su tristeza y su lejanía con las cosas que quiere y que ama. Quiere avanzar, pero sin darse cuenta en ese avance va dejando todo atrás. El sonido de la canción es cálido y los tonos muy orgánicos, quizás con unos toque de indie de los 90. El single marca un punto de inflexión en el que proyecto empieza a brillar por sí mismo. Rítmicamente destacan unas guitarras solistas muy potentes, y con bastante espacio, que crean atmósferas musicales donde el oyente puede vibrar a gusto.

Ominira – Sea Lion Podcast

Ominira es una banda barcelonesa de la que ya te hablamos hace unos años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Recientemente han publicado un disco titulado Sea Lion Podcast, un EP de 5 canciones que pretende representar la gravedad de la pérdida de biodiversidad que está llevando al planeta a una sexta extinción masiva. Cada canción lleva el nombre de una especie marina en peligro de extinción que ha sido elegida siguiendo los criterios de la Lista Roja de la UICN en colaboración con Oceanic Global, socio divulgativo de la banda. La extinción de la especie implicará la desaparición de la canción que la representa, creando así una simbiosis música-naturaleza exclusiva que convierte las canciones en herramientas de concienciación ecológica. Desgraciadamente, una de las 5 canciones (Caribbean Monk Seal) se extinguió antes de publicar el trabajo. El lanzamiento del EP viene de la mano de la presentación del single “Staghorn Coral”. La canción se centra en una de las más graves consecuencias del cambio climático: el blanqueamiento del coral. Este fenómeno desafía la supervivencia de muchos ecosistemas y especies marinas, convirtiendo los arrecifes de coral en auténticos desiertos de agua salada. El “Staghorn Coral” (coral cuerno de ciervo) es una de sus víctimas. El trabajo ha sido grabado en L’Estudi de l’Apolo como premio del concurso Bala Perduda, organizado por la Sala Apolo. A diferencia de su álbum debut, que se presentó enteramente en inglés, la banda ha introducido ahora el español, que poco a poco parece ir erigiéndose gradualmente como idioma principal.

Gerard Martín – Salir a buscar

Gerard Martín es un joven compositor, cantante y guitarrista de pop rock de 25 años nacido en Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Su música tiene como referentes a Leiva, Despistaos, Pol 3.14, Maldita Nerea o Quique González. Tras haber formado parte de bandas como The Fish Memory Band, The Blues Boys, Muy Stone y Marionetas, en 2016 decide emprender su carrera en solitario y autoeditar su primer EP, Aire de Mercurio, junto a la productora Marlee Records. En 2019 publicó su primer sencillo, “Cuando todo empezó a arder“, y en septiembre de ese mismo año hizo lo propio con su primer LP, Luces de Ciudad, del que te hablamos en su momento en Muzikalia. Tras publicar diversos sencillos y versiones acústicas de sus canciones en los últimos meses, ayer mismo lanzó su nuevo sencillo, “Salir a buscar”. Una canción optimista de rock clásico de autor que habla sobre las ganas de salir a buscar emociones nuevas debido a la situación de confinamiento. Destaca la presencia de la voz, la música alegre y la letra con un claro mensaje de optimismo hacia algo mejor que vendrá. Al principio de la canción habla sobre la angustia de dicha situación (el no poder salir, estar encerrado, no poder ver a la gente), pero a medida que transcurre la canción se distingue claro el mensaje hacia algo positivo y esperanzador.

River Omelet – Closer

River Omelet es un grupo barcelonés de indie-folk cuya trayectoria arrancó el pasado 2020. En apenas un año han conseguido acumular una audiencia de más de 44.000 oyentes en Spotify. Su canción más popular, “Wild Darts“, suma casi 100.000 reproducciones en Spotify y sus temas acumulan 170.000 plays en la misma plataforma. Su música recuerda a la de bandas como Mumford and Sons o The Lumineers, y su folk relajado repleto de bellas armonías vocales, en las que combinan voz masculina y femenina, evocan nombres como los de The Head and the Heart, First Aid Kit, Ed Sheeran o Passenger. Este mes de abril han presentado su nuevo sencillo, “Closer”, una oda a la vida y a aquellos que ya no están, una canción llena de emotividad que hace viajar a cualquiera desde su primera escucha. Su mensaje resulta entrañablemente impetuoso. Recoge el sentimiento de abandono al perder a alguien y nos recuerda la suerte que tenemos de estar aquí.

Two Shots – Higher

Two Shots es un grupo nacido en Barcelona formado por tres amigos de toda la vida: Santi, vocalista, Alex a la guitarra y Héctor al bajo. Desde jóvenes tenían claro que tenían un mensaje que compartir y la forma de hacerlo era a través de lo que más les unía, la música. Posteriormente, se incorporó Ferrán Sáez a la batería. Su estilo de vida relajado y libre se refleja en su sonido alternativo, presente en la escena indie del momento. Sus referencias musicales son variadas, incluyendo bandas como Portugal. The Man, Panic! At The Disco, Muse, Imagine Dragons, Two Door Cinema Club, Kasabian, Arcade Fire, My Chemical Romance, The Black Keys, Kings Of Leon, Foals, Phoenix, The Killers o Vampire Weekend. A mediados de 2021 publicarán su álbum Self-Censored, del que hasta ahora nos han adelantado tres temas. El álbum será una crítica a una sociedad cada vez más politizada que a veces parece que olvida que las personas van por delante de todo los demás. Dentro de este contexto los temas del grupo hablarán de experiencias cotidianas comunes a todo el mundo: una relación que nunca funcionó, una cerveza con los amigos, las ganas de dejar un trabajo de mierda, etc. Hoy mismo publican el cuarto adelanto de su disco, una canción titulada “Higher”. Con ella precisamente Two Shots intentan olvidarse de los mensajes y reivindicaciones de sus otros temas para centrarse en el disfrute más esencial de la música. Esta se convierte en el elemento canalizador y protagonista por sí sola. Las experiencias generadas tanto al crear como escuchar un tema, los buenos momentos vividos siempre con una canción de fondo…. En definitiva una canción dedicada a ese compañero indispensable de nuestro día a día, la música.

(canción todavía no disponible)