10 instrumentales sobre films de drama

Resumimos las condiciones del prólogo de las tres anteriores entradas: 1) Procuraremos que todos los temas elegidos sean solamente instrumentales. 2) Se tratará de colocar la melodía más peculiar o más llamativa perteneciente a dicho largometraje. 3) Se intentará clasificar la obra lo mejor posible dentro de su área estilística, es decir, según la categoría que más predomine.

Tras el tema de criminalescas / policiacas, de ciencia-ficción y de acción / aventuras, aquí en Muzikalia, en el cuarto caso de esta serie le tocará el turno a películas de drama; de las cuales escogeré 10. De todas maneras, podrían ser un número mucho mayor de las seleccionadas con las concretas bases propuestas.

(D-1) – Tema principal de PARÍS, TEXAS (1984)

–APUNTES BREVES SOBRE LA MELODÍA: Como refuerzo para evidenciar las inhóspitas atmósferas desérticas del Sur de Estados Unidos, algunas de sus inacabables y calurosas carreteras y las iniciales incertidumbre y desorientación del personaje principal Travis Henderson, lo que se aseguró el director germano Wim Wenders es de contar con la maestría del guitarrista americano, Ry Cooder. Éste nos cautiva a muchos oyentes, únicamente armado con ese penetrante sonido “slide” de corte fronterizo, entre Texas y México, y vertiendo una talentosa y minimalista antítesis con respecto a la ornamentación y ampulosidad de otras bandas sonoras como las de John Williams.

El propio Cooder confirmó acerca de la fusión del sonido y del film: “Wim Wenders hizo un muy buen trabajo capturando el ambiente en el desierto, simplemente dejando que los micrófonos y la guitarra rodasen y obtuvieran tonos y sonidos del desierto en sí”.

El mismo músico de Los Angeles también afirmó que, para esta tonada, se inspiró en otra por la que sentía una ostensible devoción, titulada ésta “Dark was the night, cold was the ground”(1927); original del bluesman Blind Willie Johnson. Como dato adicional de interés comentar que el programa español Documentos TV utilizó la sintonía de París, Texas como presentación usual de su emisión.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Dean Stockwell, Aurore Clement y Hunter Carson; en los principales papeles.

(D-2) – Tema titular de AMERICAN BEAUTY (1999)

-SENSACIONES Y APUNTES SOBRE LA MELODÍA: Una agridulce estética y una aflicción de alcance fueron dos metas que, sin duda, conquistó el compositor Thomas Newman solamente con su piano, acerca del tema-título de American Beauty. También se mixturan, a través del sonido de fondo, el derrotismo y a la vez, la esperanza: todas esas cosas bajo el prisma de personajes como Lester Burham o Ricky Fitts. De modo general, apuntar que Newman es un especialista en abordar melodías asequibles y mansas como, por ejemplo, la de esta ocasión o también las que empleó para películas como Cadena perpetua, Criadas y señoras o La reina Victoria y Abdul; entre otras.

American Beauty, a través de ésta y otras resaltables canciones de su banda sonora, fue nominada al Oscar y a los Globos de Oro y se impuso en los premios BAFTA.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Kevin Spacey, Annette Bening, Mena Suvari, Chris Cooper, Thora Birch, Allison Janney y Wes Bentley; en los roles esenciales.

-DIRECTOR: Sam Mendes.

(D-3) – Tema titular de COWBOY DE MEDIANOCHE (1969)

-BREVES COMENTARIOS SOBRE LA COMPOSICIÓN: Ya os hablamos, en una anterior entrega de esta serie, del admirable compositor John Barry. Aquí también nos deleita él con el compás del tema de encabezado de Cowboy de Medianoche. En cuanto a la instrumentación, el jazzman belga “Toots” Thielemans fue el que interpretó el hondamente taciturno, dulce y preciosísimo ritmo de armónica, el cual refracta las miserias y penurias urbanas de los dos amigos protagonistas del film, Joe Buck y Enrico “Ratso” Rizzo. El sentimiento armonicista del ilustre Thielemans también es completamente reconocible en la película Desayuno con Diamantes (1961) o la serie infantil Barrio Sésamo; entre otros aciertos suyos.

Agregar que los finos violines también auxilian, con eficiencia, a este efecto melodramático dentro de esta cadencia instrumental ideada por John Barry y la cual, en mi opinión, logra rivalizar incluso con la otra canción-emblema de esta banda sonora, es decir, “Everybody’s talking” de Harry Nilsson.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Jon Voight, Dustin Hoffman, Brenda Baccaro, Sylvia Miles y John McGiver; como principales actrices y actores.

-DIRECTOR: John Schlesinger.

-FILM BASADO EN LA NOVELA DE: James Leo Herlihy, el cual la escribió en 1965.

(D-4) – Tema “L’enfant” de EL AÑO QUE VIVIMOS PELIGROSAMENTE (1982)

-SOBRE EL COMPOSITOR DE LA MELODÍA: No debemos jamás omitir a Maurice Jarre como el autor del sonido para esta película, sin embargo, fue el son titulado “L’enfant” de Vangelis el que se llevó todo el recuerdo y el reconocimiento de la mayoría del público y eso que fue extraído de su LP, de 1979, Opera Sauvage. La absoluta hermosura de dicha sencilla tonada, con sus característicos teclados, te mete de lleno en el argumento: los dos protagonistas, Guy Hamilton y Jill Bryant, inmersos en un complicadísimo, desgarrador y húmedo romance en el corazón de Indonesia, mientras este país vivía, en 1965, una situación calamitosa y de extrema pobreza debido a una inestable situación política y pre-bélica.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Sigourney Weaver, Mel Gibson y Linda Hunt; encabezando el reparto.

-DIRECTOR: Peter Weir.

-FILM BASADO EN LA NOVELA DE: Christopher Koch (1978).

(D-5) – Tema principal de CARROS DE FUEGO (1981)

CREACIÓN DE LA MELODÍA: ¿Qué mejor que la música el compositor griego Vangelis para recrear el esfuerzo épico y el heroísmo de dos atletas olímpicos?. Esto fue lo que debió pensar, seguramente, el director británico del film Hugh Hudson, es decir, que esos particulares pianos y esos sintetizadores del prodigioso músico heleno podían adaptarse, a la perfección, a la emotiva escena a cámara lenta de los corredores con aura de campeón; los cuales se entrenan por una playa de Escocia, en el año 1920. La citada melodía se llevó un Oscar de Hollywood (¡desbancando al mismísimo John Williams y al tema principal de En busca del arca perdida!), además de que escaló hasta el nº1 de las listas de Estados Unidos y se utilizó, hasta la saciedad, para acontecimientos deportivos o programas de T.V.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Ben Cross, Ian Charleson, John Gielguld, Ian Holm y Cherul Campbell ; entre otros que encabezan el reparto.

(D-6) – “Terry’s theme” de CANDILEJAS (1952)

-UN PAR DE DETALLES SOBRE LA MELODÍA: Todas las penurias profesionales y sentimentales del protagonista principal de Candilejas, llamado Calvero, parecen concentrarse a través de esta compungida pero, a la vez, vital melodía “violinesca”, la cual fue escrita por el propio Charles Chaplin en 1952. Sin embargo, a estos acordes no le fueron otorgados el premio Oscar hasta 1972, año en que dicha película fue estrenada en Estados Unidos. Se especula que Chaplin había escrito dicha partitura como un triple homenaje a su madre, a su ex-pareja y actriz fetiche Edna Purviance y a su tercera esposa Ona O’Neill. La han versionado una infinidad de artistas como Petula Clark, Sarah Vaughan o Englebert Humperdinck, entre otros muchos/as.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Charles Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton, Nigel Bruce y Geraldine Chaplin; entre otros/as.

(D-7) – Tema principal de MEMORIAS DE AFRICA (1985)

-ALGÚN QUE OTRO APUNTE: De nuevo, tenemos aquí al majestuoso y prolífico John Barry (inspirador para gente como John Williams o Hans Zimmer, nada menos), el cual a petición del director Sydney Pollack, resultó el creador de la apasionada melodía que representa el amor y el drama que viven, intensamente, la baronesa Karen Blixen y el aventurero Denys Finch Hatton; en comunión ambos con los más característicos parajes de África.

Esta ostentosa melodía del versátil Barry (y es que insistimos que era muy capaz él de elaborar muy distintos estilos musicales para infinidad de films) obtuvo un Oscar de Hollywood, en 1985 y es que la composición se encuentra considerada una de las más grandiosas de toda la historia del cine. Fue interpretada por la Royal Scottish National Orchestra.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Meryl Streep, Robert Redford y Klaus Maria Brandauer; entre otros/as.

(D-8) – “The heart asks pleasure first” de EL PIANO (1993)

– VARIAS CURIOSIDADES SOBRE LA MELODÍA: A petición de la directora neozelandesa Jane Campion, la muy conmovedora y delicada pieza principal con estilo del siglo XIX y el resto de canciones del film se hallan concebidas por el pianista Michael Nyman. Por contra, éste solamente tocó para el CD de la banda sonora porque lo llamativo es que durante la película en sí, la propia tonada es interpretada por la propia actriz protagonista Holly Hunter (en el personaje de Ada McGrath), la cual tenía sus conocimientos de piano; aunque matizar que la misma Holly primero contactó con Nyman para que éste le diese su visto bueno al asunto musical.

Explicar también que Nyman se inspiró en la tonada escocesa “Noo Awa the Gloomy Winter” (1808), de Robert Tanahill y también en la frase “El corazón pide placer primero”, extraída de un poema de Emily Dickinson. Lamentablemente, la B.S.O no disfrutó de mucha fortuna con los diversos galardones, ya que estuvo nominada a los Globos de Oro y a los BAFTA pero no venció en ninguno de ellos y en los Oscar ni se acordaron de sus notas; aunque éstos últimos premios sí que fueron a parar a las intérpretes femeninas de la película. De todos modos, Holly Hunter al recibir la codiciada estatuilla dorada, también agradeció en su discurso el impagable aporte de Michael Nyman. Éste, que hasta entonces había compuesto con otro estilo para películas, renovó por completo su forma de componer a raíz de El Piano y como guinda, el músico siempre tocó dicho tema principal en sus propios conciertos.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Holly Hunter, Harvey Keitel, Anna Paquin y Sam Neill; entre otros/as.

DIRECTORA: Jane Campion.

(D-9) – Tema principal de LOVE STORY (1970)

-APUNTES: Un Oscar y un Globo de Oro se llevó el francés Francis Lai por una banda sonora liderada, indudablemente, por una tragiromántica melodía, de piano primero y de guitarra acústica después, la cual quiebra el alma al más pintado. Dicho sonido, efectivamente, supone el reflejo de la terrible nostalgia y el indescriptible dolor por la pérdida del protagonista, Oliver Barret, acerca de su eternamente amada Jenny Cavalleri.

Sin embargo, no todo fueron felicitaciones para Lai (el cual además, ya venía de triunfar musicando, en 1966, el film Un hombre y una mujer) por estos imborrables acordes, ya que el compositor italiano Stelvio Cipriani le echó en cara que el tema principal de Love Story se parecía demasiado a la tonada más destacada que el propio Cipriani había compuesto para la cinta transalpina Anónimo venenciano, también de 1970.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Ali McGraw, Ryan O’Neal, John Marley y Ray Milland.

-DIRECTOR: Arthur Hiller.

– FILM BASADO EN LA NOVELA DE: Erich Segal (obra publicada en 1970)

(D-10) – “Going home” de UN TIPO GENIAL (LOCAL HERO – 1983)

– SOBRE EL COMPOSITOR: Después de publicar sus excepcionales tres primeros discos con Dire Straits, el inconmensurable Mark Knopfler anunció, públicamente, que se hallaba interesado en componer canciones para películas; así que el productor de cine David Puttnam le hizo a Mark el primer encargo de relevancia, en este terreno. Por lo tanto, una esperanzada y singular composición instrumental de Knopfler sirvió al director Bill Forsyth para ilustrar, sonoramente, el encanto tradicional de un pueblecito de Escocia, el cual se resiste a ceder ante una suculenta oferta de un multimillonario norteamericano. La melodía sinfónica, basada en el folk escocés, obtuvo una muy holgada repercusión y el versátil guitarrista de Glasgow efectuó estas declaraciones: “Se convirtió en una canción muy importante para muchas personas y encontró un lugar en sus vidas”.

Además “Going Home” fue nominada a un premio BAFTA, solía cerrar los conciertos de los propios Dire Straits, se convirtió en himno habitual en el campo del club de fútbol Glasgow Rangers y a partir de Local Hero, el propio Knopfler comenzó a estar altamente solicitado para componer otras bandas sonoras como Cal (1984), La princesa prometida (1987), Last Exit to Broolklyn (1989) o La Cortina de Humo (1998); entre otras diversas cintas de renombre.

-FILM PROTAGONIZADO POR: Burt Lancaster, Peter Riegert, Fulton Mackay, Denis Lawson, Peter Capaldi, Alex Norton y Jenny Seagrove; en los principales papeles.

-DIRECTOR: Bill Forsyth.