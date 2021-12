A la venta las entradas para The Cure, que presentan nuevo disco

Es una de las noticias de la semana, sobre todo para los fans de The Cure. El viernes te lo contamos en exclusiva. Tras una serie de confirmaciones pudimos conocer de primera mano que la banda de Robert Smith vendría a actuar a España en noviembre de 2022.

Finalmente serán cuarenta y cuatro conciertos por toda Europa en los que desarrollarán sus personales shows de más de dos horas, en los que se presentaran nuevas canciones de un disco del que seguimos sin saber gran cosa, pero según ciertos rumores, durará 67 minutos. La banda que les acompañará, serán sus “protegidos” The Twilight Sad.

Una gira que seguirá en 2023 con fechas en el resto del mundo, con ese nuevo disco como excusa, como se han encargado de aclarar el propio Robert Smith y teclista de la banda, Roger O’Donnell:

‘ROW’ SHOWS ARE BEING FINALISED – A LOT OF THEM GOT PUSHED BACK – THEY WILL BE ANNOUNCED IN DUE COURSE – BUT WON’T NOW HAPPEN UNTIL SPRING 2023… AND YES, WE WILL BE PLAYING SONGS FROM ‘THE NEW ALBUM’ IN 2022 X #waitingforgodot

— ROBERT SMITH (@RobertSmith) December 6, 2021