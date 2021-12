La semana que viene tendremos novedades de The Cure

Los fans de The Cure llevamos demasiado tiempo esperando novedades de esos nuevos discos de la banda y de si ahora que Simon Gallup ha confirmado que sigue en el grupo, podremos volver a verles pronto en directo.

Robert Smith comentaba el pasado verano en The Zane Lowe Show sobre ese nuevo material: “Siempre quise hacer una hora de algo que fuera todo experimental, y no quisiera involucrar a The Cure en eso. Quiero decir, esperaron diez años para escuchar un disco nuevo, no quiero decepcionar al público con algo así. Así que decidí que eso ‘no’ sería yo haciendo algo en nombre de la banda. Entre todos decidimos que no queríamos eso. Así que simplemente me estuve divirtiendo”.

También comentó en The Sunday Times: “He de admitir que he batallado más con terminar las letras de estas nuevas canciones de The Cure, de lo que lo he hecho nunca. Grabamos alrededor de 20 canciones y yo no escribí nada. Quiero decir, escribí mucho, pero al final lo miré y pensé, ‘esto es basura’. Lo difícil es que me he convertido en un crítico tan duro de mí mismo que pienso, ‘¿Quién estará interesado en eso?’ Realmente es tan malo… Estaba escuchando, pensando que esta es la mejor música que esta banda ha hecho y mis palabras en cambio parecen estupideces. Son diez años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas y pienso que no podremos hacer algo así nunca más. Definitivamente no puedo volver a hacer esto”.

Sobre lo nuevo de The Cure comentó que finalmente serán dos discos, uno de ellos notablemente más oscuro que el otro, de los que dijo “Están muy cerca de estar terminados. Solo debo decidir quién va a mezclarlos. Probablemente dentro de unas seis semanas podré decir cuándo saldrá todo y qué haremos el año que viene”.

Esas seis semanas se han convertido en seis meses (algo que tampoco es novedad), pero pronto llegarán noticias de The Cure que animarán a sus fans. Según hemos podido saber en Muzikalia, la próxima semana habrá un importante anuncio de cara a 2022 del que de momento no podemos darte más detalles.

Atentos fans de The Cure. Novedades para 2022 INMINENTES (y no nos estamos refiriendo solo a un posible nuevo disco)… Seguiremos informando.

