Lady Lamb estrena un nuevo tema, ‘Arizona’

Lady Lamb ha estrena una nueva canción, “Arizona”. Se trata de la segunda composición que estrena en los últimos días, pues la semana pasada había puesto en circulación el flamante “We Got A Good Thing Going On”.

En “Arizona”, y sobre el latido de la batería y un paisaje de guitarra eléctrica, la estadounidense reflexiona sobre cómo su relación con las pequeñas cosas de la vida va cambiando a medida que envejece. Finalmente, la canción se rompe en formas sonoras geométricas mientras canta su último pensamiento: “Nunca quiero ser un pájaro colapsado bajo sus propias plumas”.

De momento, no se ha anunciado si estos dos nuevos temas formarán parte de algún próximo álbum o EP. El último álbum que ha sacado es Even In The Tremor, de abril del año pasado. Os recordamos que Lady Lamb actuará en Barcelona el 29 de febrero (Vol), en Madrid el 1 de marzo (Siroco) y en Ourense el 2 de marzo (Café & Pop Torgal).

LADY LAMB + Toth

29 Feb – BARCELONA – Vol – Entradas

1 Mar – MADRID – Siroco – Entradas

2 Mar – OURENSE – Café & Pop Torgal – Entradas