Alain Johannes llega a Madrid de la mano de Binaural

Alain Johannes es historia viva del rock. El músico chileno-estadounidense lideró los extintos Eleven en los 90, para tiempo después acabar ejerciendo de guitarrista tanto en Queens of The Stone Age como en Them Crooked Vultures. Mike Patton, Dave Grohl (Sound City) o el difunto Chris Cornell (era “Euphoria Morning”) son solo algunas de las ilustres figuras con las que ha colaborado a lo largo de estas últimas dos décadas.

Gracias al cierre del ciclo #Binaural10 que conmemora el décimo aniversario de nuestros compañeros la web musical Binaural.es, y concretando el bolo en colaboración con Live Nation, Alain Johannes visitará nuestras tierras en solitario para ofrecer un especial concierto el domingo 19 de abril de 2020 en la sala Moby Dick de Madrid.

Piezas tanto de Eleven como de Queens Of The Stone Age (‘Hanging Tree’) y de su trayectoria en solitario sonarán en un íntimo bolo que promete celebrar por todo lo alto una sólida carrera discográfica.

Entradas ya a la venta a un precio de 18 euros, gastos no incluidos. Enlace: Ticketmaster.

Domingo 19 de abril

ALAIN JOHANNES – Ciclo Binaural10

Madrid (Moby Dick)