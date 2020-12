Continúa nuestro repaso de los Mejores de 2020. Hoy te traemos una selección con 100 de las mejores canciones de los últimos 12 meses, o al menos nuestras favoritas.

Como viene siendo costumbre en los últimos años, hemos confeccionado una lista con temas de bandas y artistas nacionales e internacionales, sin distinción. En cuanto al orden, como nos resulta muy complicado destacar alguna por encima de las otras 99, hemos optado por presentarlas ordenadas alfabéticamente por nombre del intérprete.

Es momento de hacer balance y de recordar las 100 mejores canciones de 2020.

anything – Adrianne Lenker

El Desencanto – Alberto Montero

Sahara Star – Ana Béjar

Can’t Pay Won’t Pay – Asian Dub Foundation

The Divine Chord (feat. MGMT & Johnny Marr) – The Avalanches

Sirène – Belako

Pigeons – Bill Callahan

my future – Billie Eilish

Key West (Philosopher Pirate) – Bob Dylan

Is It Real – Bombay Bicycle Club

Letter To You – Bruce Springsteen

Malditos charlatanes – Bunbury

Dolor Con Sentido del Humor – Burrito Panza

Fandango de Carmen Porter – Califato ¾

Hoamm – Chucho

La Partida – Cómo vivir en el campo

Tú Me Dejaste De Querer (feat. Niño de Elche & La Hungara) – C. Tangana

Si te vas – dani

It Just Doesn’t Happen – Destroyer

Physical – Dua Lipa

Are We Alright Again – Eels

Preparada – El Columpio Asesino

Increíble Amor – Elle Belga

No Flag – Elvis Costello

Ladies – Fiona Apple

Can I Believe You – Fleet Foxes

A Hero’s Death – Fontaines D.C.

For Sure – Future Islands

Chico Pum – Ginebras

Someone’s Gonna Break Your Heart – A Girl Called Eddy

Aries (feat. Peter Hook and Georgia) – Gorillaz

Delete Forever – Grimes

The Steps – HAIM

Good Bad Times – Hinds

Grounds – IDLES

House Music All Night Long – JARV IS…

Flower – Jehnny Beth

Justice – Jennifer Castle

What’s Your Pleasure? – Jessie Ware

Discoteca en ruinas – Joe Crepúsculo

El Sol en Movimiento – Juárez

_BCN626 – _juno

Valley – Kevin Morby

Dying Breed – The Killers

Minimum Brain Size – King Gizzard & The Lizard Wizard

Magic – Kylie Minogue

Un Gatito – La Bien Querida

Quiero – La Habitación Roja

Conduciendo y Llorando – La Maravillosa Orquesta del Alcohol

Let Me Love You Like A Woman – Lana Del Rey

Eso Que Tu Haces – Lido Pimienta

Siete Mil Canciones – Los Enemigos

No Hay Vuelta Atrás – Los Estanques

La Nueva Normalidad – Los Planetas

Dentro Y En Contra – Marcelo Criminal

Twinkle Twinkle – Margo Price

Seguramente Fui Yo – Maria Rodés

One More Second – Matt Berninger

Darling, I Hug a Pillow – Morrissey

This Feeling Is Disgusting – Mourn

Cae la Noche – Mujeres

Migration of Souls – M. Ward

Spinning My Wheels – My Morning Jacket

Cantando Bajo el Sol – Nacho Casado

Fabulación – Nacho Vegas

So Much Love – Nada Surf

Días De Rachas Grises – The New Raemon

Village – Paul Weller

Èpoques glorioses – Pau Vallvé

River Cross – Pearl Jam

On the Floor – Perfume Genius

Happy people – Pet Shop Boys

Chinese Satellite – Phoebe Bridgers

Manifestación – PIGMY

Sweet – Porridge Radio

The Buzz – Pretenders

Desciende a Mi (feat. Pati Amor) – Pshycotic Beats

Come All Ye Faithful – The Psychedelic Furs

Castillo Interior – Pumuky

Cars In Space – Rolling Blackouts Coastal Fever

Damsel In Distress – Rufus Wainwright

I’m Sorry And I Love You – Ryan Adams

Wildfires – SAULT

Perfecto – Sen Senra

Me Llamo Abba (with Kimberley Tell) – Sidonie

Hola, Soy Dafne – Single

Ducati (con Cariño) – Soleá Morente

Telaraña – Sr. Chinarro

Bad Decisions – The Strokes

Video Game – Sufjan Stevens

Borderline – Tame Impala

exile (feat. Bon Iver) – Taylor Swift

Hashish – Thurston Moore

Vigilantes del Espejo – Triángulo de Amor Bizarro

Autorretrato – Tulsa

Semana Satán – Uniforms

Cumbia de Milagro – Victor Coyote

Más Triste Que Shinji Ikari – Viva Belgrado

In Your Eyes – The Weeknd

Alma de Oro – Xoel López

