The Avalanches – We Will Always Love You (Astralwerks)

The Avalanches, si no existieran habría que inventarlos. Suena a topicazo, pero es así. Una asociación de Dj’s que hacen de la canción, o lo que quieran que esta sea, un elemento en continuo acto de descubrimiento. Ellos abrazaron el sampler en el seminal Since i Left You (2000) inaugurando una década en la que la máquina y la apropiación era la forma para moldear una nueva forma estética y política de entender la música. ¿Para qué servían los músicos a partir de ese momento? ¿Por qué manufacturar más sonidos si los que tenemos ya nos sirven para crear? Un debate que abrieron (o no) en su momento, pero que no se ha ido revisando con el tiempo.

Ser innovadores a veces es un peaje que pagar, así que tenían que refrendar lo expuesto en su debut para que todo no se quedará en un hype pasajero de revistas modernas. Su segundo disco (¡16 años después!) Wildflower ya parecía que relajaban las formas, y contaron con una buena nomina de colaboradores para coser un cancionero más cercano a los patrones de “canción”. Por ahí pasaron Royal Trux, Danny Brown, los inefables Tame Impala, y así hasta llenar una buena ristra de voces de lo más variopinto.

No han tardado tanto esta vez tanto para editar este hermoso pastiche de diferentes sonidos, también con la complicidad de muchos músicos que se han aliado para sacar a flote este, por momentos, abigarrado, farragoso, pero siempre inspirador disco. We Will Always Love You (Astralwerks, 2020) es música fantasiosa, lisérgica, barroca, que invita al oyente a una inmersión en una cosmología muy particular. Esta vez los samplers y los instrumentos reales están al servicio de la canción, y aunque algunos son muy evidentes, encajan perfectamente en la métrica de unos sonidos que bombean, desde un planeta extraño, estos magos de las máquinas.

En los surcos de este trabajo surgido de laboratorio mágico y loco hay canciones espléndidas a la espera de un oyente paciente que vaya desentrañando sus múltiples matices en capas de sonido que ganan la batalla por acumulación. “We Will Always Love You”, la canción, es soul setentero en el que Blood Orange pone a prueba su falsete; en la saltarina “The Divine Chord”, se alían Johnny Marr y los sintes de MGMT para confeccionar una canción sing-along para un sala de proyección con gente hasta arriba de substancias activadoras de la líbido, y “Reflecting Light” nada menos que Sananda Maitrena (antes Terence Trent D’Arby y la ensoñadora voz de Vashti Bunyan contrastan en un canción de sutil maridaje soul que es la mejor carta de presentación de este disco.

Por aquí también campan a sus anchas Perry Farrell gritando eso de “Love is our song!” mientras un coro de niños va enmarcando con dulzura la canción, y en “Interstellar Love”, Leon Bridges se bate a duelo con un sampler del “Eye In The Sky” de Alan Parsons Proyect, aunque Leon pone toda la carne en el asador, y demuestra que su garganta profunda ganaría un talent show en Marte. Un disco notable, aunque tantos estímulos acaban por momentos descentrando.

Escucha The Avalanches – We Will Always Love You