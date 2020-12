Mejores libros, documentales, emergentes y más cosas de 2020

Como cada año por estas fechas, arrancamos en Muzikalia nuestro resumen especial de lo más destacado del año. Empezamos nuestro repaso a los mejores de 2020 por las películas / documentales musicales, los libros, las bandas y artistas emergentes que hemos dado a conocer en nuestra sección 7 Minutos al Día, y como siempre tendremos también un recuerdo para la gente que nos ha dejado en este triste y raro 2020.

Mejores documentales y películas musicales de 2020

The Bee Gees – How Can You Mend a Broken Heart (Frank Marshall)

Ayer mismo se estrenó en España, en formato de compra digital en las plataformas Amazon Prime Vídeo, Apple TV y Google Play, el documental How Can You Mend a Broken Heart sobre los Bee Gees. Un documental que ya hemos podido ver y del que te hablaremos en breve con más profundidad. Una historia de triunfo y también de dolor para una banda que vivió varias veces el ascenso al estrellato y la posterior caída. Incluye entrevistas actuales con gente como el propio Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin y Justin Timberlake, entre otros.

El Drogas: el documental (Natxo Leuza)

Este 2020 ha visto la luz un documental sobre un personaje tan particular como necesario en nuestra escena musical: El Drogas. Confeccionado con material de archivo, actuaciones musicales y entrevistas con gente de la talla de Rosendo Mercado, Fito Cabrales, Christina Rosenvinge, Carlos Tarque, Kutxi Romero, Gorka Urbizu o el periodista Javier Gallego, tras su éxito en la sección Zinemira del Festival de San Sebastián lo pudimos disfrutar también en salas. Puedes ver la reseña completa que hicimos en su momento en este enlace.

Beastie Boys Story (Spike Jonze)

Su historia es hilarante, inspiradora, brillante y sobre todo, emocionante, dedicando mucho espacio a la reivindicable figura de su compañero desaparecido, un genio que dejó un hueco imposible de rellenar. Todo esto se maneja con sencillez, naturalidad y una humanidad que uno no espera de alguien en un escenario. Son completamente sinceros con todo, te los crees sí o sí, no hay trampa ni cartón. En ese sentido, al igual que su carrera en general, esto funciona como una lección de cómo ser y estar en el mundo del espectáculo, de la que muchxs deberían tomar nota. Todo forma parte de una historia de amistad y camaradería realmente bella, que no pasa por alto tampoco a los co-protagonistas como Money Mark o el propio Jonze y que es, por derecho propio, uno de los relatos en pantalla sobre música pop más brillantes jamás hechos. Háganse un favor y véanlo. Lee la reseña completa.

Otros documentales y películas musicales de 2020

Bob Marley – Legacy



Luixy Toledo – El hombre que pudo salvar la vida de Michael Jackson por segunda vez

Rufus Wainwright – Unmaking Unfollow The Rules

Amaia – Una vuelta al Sol

Iggy Pop y Josh Homme – American Valhalla

Miles Davis – Birth of the cool

Rolling Stone: Life and Death of Brian Jones

Revelando a Mario. El hombre detrás de la revolución musical

Mejores libros de 2020

Aretha Franklin (Libros del Kultrum)

La editorial Libros del Kultrum ha publicado en 2020 la traducción al castellano de la biografía no autorizada de Aretha Franklin, con el subtítulo de Apología y Martirologio de la Reina del Soul. Una Reina del Soul que en su momento, a propósito de este libro escrito por David Ritz que tachó de “basurilla inmunda”, advirtió que mejor no malgastáramos nuestro dinero en ella. La confrontación entre Aretha y Ritz llegaba tras un turbulento historial de felices colaboraciones y no menos tormentosas desventuras que culminaron en la censurada confección de las edulcoradas memorias de la cantante, Aretha: From These Roots, publicadas en 1999. (enlace al texto completo)

Una luz abrasadora, el sol y todo lo demás. Joy Division, La historia Oral (Jon Savage)

Es predominante aquí la técnica de plasmar las declaraciones de Ian Curtis, Bernard Sumner, Stephen Morris y Peter Hook, además de las distintas opiniones de un nutrido grupo de gente cercana a Joy Division. De esta forma interactiva, digámoslo así, es como el propio Savage planteó el discurrir de este libro sobre la hechizante y legendaria banda de Manchester, en Abril de 2019 (Faber and Faber Editores). De todos modos, también existen ciertos huecos donde van colocados algunos extractos de entrevistas y de reseñas de los medios de comunicación de la época 1977-1980 y entre esos fragmentos documentados asoman, también, muy breves párrafos pertenecientes al propio reportero Jon Savage; muy joven por aquel entonces. Lee la reseña completa.

La Venganza de las Punks (Contra)

En este notable libro La Venganza De Las Punks: Una Historia Feminista De La Música De Poly Styrene A Pussy Riot (Contra, 2020) nuestra multidisciplinar artista pretende desenterrar del olvido a toda esa horda de mujeres punk que, sin caer en los estereotipos impuestos por el supremacismo patriarcal, crearon música visceral, rebelde, y contestataria. Mujeres que, como cuenta Goldman, quisieron romper el molde establecido para las mujeres, tanto estético como de comportamiento. Lee la reseña completa.

Otros 10 libros musicales destacados de 2020

Pere y María (Fernando Alfaro)

Más Leyendas Urbanas del Rock (Redbook ediciones)

Los 80. Volver al futuro (Montesinos)

¿Quiénes son NRBQ? (La Produktiva Books)

La Venganza de las Punks (Contra)

Nick Cave. Letras. Obra lírica completa 1978-2019 (Libros del Kultrum)

Elliott Murphy – The last rock star. Memorias de un outsider (Varasek)

Liz Phair. Historias de terror (Contra)

Alma Vagabunda. La historia de Curtis Mayfield (Es Pop Ediciones)

Huellas de Vagabundo. La historia de Supertramp (The Logical Web)

Bruno Lomas. Tú me añorarás (Milenio)

Lo mejor de 7 Minutos

Como siempre desde hace más de una década, nuestra sección 7 Minutos al Día se encarga de darte a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. En 2020 seguimos pulverizando récords y te hemos presentado más de 250 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 25 nombres nacionales y otros tantos internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales

Magick Brother and Mystic Sister

Ginebras



Fantastic Explosion

3spada

Allwoods

Amann & The Wayward Sons

Atlàntic

Body & The Soulers

Cortadura

Itziar Yagüe

Johnny B. Zero

Koko Jean & The Tonics

La Tere

Little Indian Rabbits

Los Ramblings

Michaelsberg

Pantera Blue

Project Claudia

Radiadores

Roni di Capo

Rusty River

Sara Gee & Ramblin’ Matt

Señor Suerte

Serch

Sonia Linares

Internacionales

Young Gun Silver Fox (Reino Unido)

Telstar (Chile)

Free Natonals (Estados Unidos)

Alejandro Meola (Estados Unidos)

Alessandra Giubilato (Italia)

Autobús (Perú)

Blaue Blume (Dinamarca)

Buzzard Buzzard Buzzard (Reino Unido)

Celeste (Reino Unido)

CIEL (Reino Unido)

Clan de Venus (México)

Desayuno Continental (Uruguay)

Double Françoise (Francia)

El Culto del Ojo Rojo (México)

El Peligro de los Vientos (Argentina)

Hermetic Delight (Francia)

Izo Fitzroy (Reino Unido)

Jet Nebula (México)

Julie Arsenault (Canadá)

Leo Fucci (Argentina)

Matt Maltese (Reino Unido)

Onyricats (México)

Paco Versailles (Estados Unidos)

Saë (Francia)

Ultramandaco (Argentina)

Waldeinsamkeit (Perú)

Se nos fueron en 2020

Lamentablemente en este año 2020, debido a la pandemia, hemos tenido que decir adiós a más artistas de lo que venía siendo habitual en años anteriores. Se nos han ido figuras nacionales como Luis Eduardo Aute, Rafa Berrio, El Príncipe Gitano, Jota Mayúscula, Pedro Iturralde o Pau Donés. Este año también han fallecido un mito del rock and roll como Little Richard y otro de las bandas sonoras como Ennio Morricone. La lista completa es dolorosamente amplia: Neil Peart (Rush), Andy Gill (Gang of Four), David Roback (Mazzy Star), Eduardo Bort, Genesis P-Orridge, Eric Weissberg, Manu Dibango, Gabi Delgado (DAF), Cristina, Adam Schlesinger (Fountains of Wayne), Bill Withers, Patrick Gibson (Gibson Brothers), John Prine, Christophe, Tony Allen, Dave Greenfield (The Stranglers), Florian Schneider (Kraftwerk), Betty Wright, Phil May, Tim Smith (Cardiacs), Denise Johnson (New Order, Primal Scream), Justin Townes Earle, Ronald Bell (Kool and the Gang), “Toots” Hibbert (Toots and the Maytals), Eddie Van Halen, Spencer Davis, Parrita o Bones Hilman (Midnight Oil).