Estrenamos el nuevo vídeo de la banda francesa Cosse

Cosse es una banda francesa cuyo estilo musical oscila entre el post rock y el noise rock, con referencias como Slint, Girl Band o Sonic Youth. El pasado mes de junio publicaron un EP llamado Nothing Belongs to Anything, lanzado por los sellos À Tant Rêver Du Roi y Grabuge Records.

Uno de los temas que aparecen en este nuevo EP de Cosse se llama “Sun, forget me!”, y cuenta el grupo que es una de las primeras canciones que escribieron. Lo hicieron después de ver la película Gerry, de Gus Van Sant, en la que dos amigos se pierden en el desierto. La canción está dividida en dos partes: una primera en la que se genera cierta tensión con una instrumentación que arranca difusa y una voz que parece mostrar el estado alucinatorio de alguien que se expone demasiado al sol. Tras un interludio con unos riffs penetrantes y metálicos, llega una segunda parte en la que se une la voz femenina y todo parece calmarse, como aceptando la situación y dejándose ir.

El vídeo que acompaña a “Sun, forget me!” ha sido realizado de forma casera por los propios Cosse, inspirándose en los trabajos de Winston Hacking con animaciones y también en el de Terry Gilliam.

Un vídeo que estrenamos hoy en Muzikalia, en exclusiva para España, y que puedes ver a continuación.

