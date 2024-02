Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Además complementamos la lista semanal con nuestra playlist ¡Lo Que Hay Que Oír!, un resumen cambiante de las últimas novedades musicales. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Platz – Estás tan raro

Rick Treffers – Hang on

Lo Moon – Water

Beth Gibbons – Floating on a moment

Vuelo Fidji – Destino y choque

Martina Efedra – Demasiado nuestro

The Lemon Twigs – They don’t know how to fall in place

Pablo Und Destruktion – Sé lo que eres, camarada

Vampire Weekend – Only God was above us

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba – La fuente

The Black Keys – I forgot to be your lover

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Pablopablo con Guitarrica de la Fuente – Sidekick

La nueva canción de Pablopablo cuenta con un socio de lujo, Guitarricadelafuente. Álvaro sorprendió a Pablo mientras tarareaba una idea y desde ahí trabajaron para desarrollar «Sideckick». Una historia que celebra la complicidad de manera sensible y elegante. Ambos artistas se complementan en este tema minimalista donde voz, guitarra y marimbas nos sitúan en un viaje largo y nocturno por carretera.

A Contra Blues – Go Commando!

Tras celebrar su 15 aniversario con un disco recopilatorio con colaboraciones de lujo, A Contra Blues publicarán el 8 de marzo su nuevo álbum, Spitfire. Esta semana han lanzado el primer sencillo de adelanto, «Go Commando!». Una canción a favor de la libertad de expresión.

Alondra Galopa – Ahora

Alondra Galopa regresan tras el EP publicado a principios de 2023 con un sencillo, «Ahora», que conecta aquel con su sucesor, EP2. «Ahora» explica el retraso de esta continuación, cuyos temas están ya sobre la mesa de estudio y en proceso de cierre. El single viene acompañado de un video lyrics realizado y montado por Kike Redondo.

Joan Queralt & The Seasicks – The denial

Joan Queralt & The Seasicks han publicado esta semana su tercer sencillo, «The Denial». Se trata del tercer adelanto de su próximo álbum, The Tales of AI Bizarre Metaverse Club, que lanzarán el 19 de abril con el sello Cielos Estrellados. Una canción misteriosa, con una base rítmica potente y que acaba explotando con guitarras distorsionadas captando la esencia del rock de los 90.

Vis Viva – Tus cosas

El grupo malagueño Vis Viva ha presentado esta semana su último sencillo, «Tus Cosas», el cuarto adelanto de su álbum La Reminiscencia que será lanzado la próxima primavera. «Tus Cosas» muestra el lado más sincero y crudo de la banda, escrita desde el caos y el resentimiento que significa una dolorosa ruptura sentimental aunque explotando en un estribillo esperanzador.

¡LO QUE HAY QUE OÍR!

Como complemento a nuestras canciones de la semana, te invitamos a seguir nuestra playlist en Spotify ¡Lo que hay que oír!, una lista con una selección de 25 canciones recientes que iremos actualizando periódicamente para que estés siempre al día de los mejores lanzamientos musicales.