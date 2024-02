Beth Gibbons de Portishead anuncia su debut en solitario

Hace unos meses veíamos el nombre de Beth Gibbons como parte del cartel del Primavera Sound, lo que nos hizo sospechar que la cantante de Portishead quizá lanzaría música en solitario próximamente. Hoy se confirma el que será su disco de debut previsto para el próximo 17 de mayo, con el título de Lives Outgrown que será lanzado a través de Domino.

Han pasado 16 años desde Third de Portishead, 22 desde Out Of Season junto a Rustin Man (Paul Webb, bajista de Talk Talk) y cinco de la edición de su colaboración con la orquesta sinfónica de Polonia. Ahora llega un álbum que la propia Beth co-produjo junto a James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur) con producción adicional del batería de Talk Talk, Lee Harris.

El disco ha tardado mucho en llegar, ya que la vocalista firmó con el sello en 2013, y lo creó después de un período de reflexión y «muchas despedidas». «Me di cuenta de cómo era la vida sin esperanza», dice Beth. «Y fue una tristeza que nunca había sentido. Antes, tenía la capacidad de cambiar mi futuro, pero cuando te enfrentas a tu cuerpo, no puedes hacer que haga algo que no quiera hacer».

«La gente empezó a morir. Cuando eres joven, nunca conoces los finales, no sabes cómo va a terminar. Piensas: vamos a superar esto. Va a mejorar. Algunos finales son difíciles de digerir. Ahora que he salido del otro lado, solo pienso, tienes que ser valiente».

El primer sencillo que conocemos el disco es «Floating on a Moment», una canción majestuosa que fusiona el folk barroco y el lado más y cinematográfico que tenía con su banda. El vídeo fue realizado por Tony Oursler.

Escucha ‘Floating On A Moment’ de Beth Gibbons

Estas serán las canciones de ‘Lives Outgrown’ de Beth Gibbons

1. Tell Me Who You Are Today

2. Floating On A Moment

3. Burden Of Life

4. Lost Changes

5. Rewind

6. Reaching Out

7. Oceans

8. For Sale

9. Beyond The Sun

10. Whispering Love

Foto: Netti Habel