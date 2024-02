Rick Treffers presenta “Hang on”, segundo adelanto de su nuevo disco

El músico holandés Rick Treffers (antaño en los reivindicables Mist ) lleva años a caballo entre su ciudad, Amsterdam, y el paisaje mediterráneo de Valencia, población que le ha adoptado y desde la cual ha urdido gran parte de la música que ha ofrecido a lo largo de este tiempo, ya sea bajo la figura de El Turista Optimista, una especie de desenfadada pantomima pop que se reía con ternura de los problemas del extranjero en tierra extraña, o usando su nombre para hacer álbumes tan bonitos como Looking For A Place To Stay (2021), el cual está a punto de obtener relevo con The Opposite Of Never.

Este será el título del nuevo álbum de Treffers, del cual ya escuchamos el single “Perfect (in our dreams)” y ahora el músico nos desvela un segundo aperitivo bajo el título de “Hang on”, una preciosa melodía melancólica que trata la ruptura amorosa desde el prisma de aferrarse a la fe en el amor universal. Una preciosidad de corte atmosférico cuya sencillez en el uso de texturas acústicas es todo un acierto. La canción, además, viene adornada con un emotivo vídeo, obra de Benet Román, rodado en la playa de Montgat, en Barcelona.

A continuación puedes ver y escuchar «Hang on», el nuevo sencillo de Rick Treffers.