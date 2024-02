Lo Moon anuncian su tercer disco con dos canciones

El grupo de pop psicodélico Lo Moon ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, I Wish You Way More Than Luck, que será publicado el 5 de abril a través de Thirty Tigers / The Orchard.

Coincidiendo con el anuncio, la banda ha compartido dos de sus canciones, «Water», y su cara B, «Connecticut». Ambas escritas por Matt Lowell y producidas por Mike Davis (Ratboys, Pool Kids, Great Grandpa), con Alan Moulder (Depeche Mode, U2, Ride, The Cure) mezclando el disco.

Hablando sobre «Water», Matt Lowell comenta: «Dado que todas las canciones de nuestro nuevo álbum fueron inspiradas por el momento en que encontré mi voz artística como adolescente, comencé ‘Water’ con el riff de una guitarra acústica. Realmente me recordó algo que podría tocar cuando tenía dieciséis años. Se sentía caprichoso y nostálgico y cuando la banda se unió, se sintió como un terreno nuevo y refrescante para nosotros. Un par de días antes de que apareciera la canción, había vuelto a leer la transcripción de David Foster Wallace de un discurso de graduación que dio en el Kenyon College en 2005. Tuvo un efecto mucho más profundo en mí desde la primera vez que lo leí, y pensé que la última línea del discurso «I Wish You Way More Than Luck» podría funcionar perfectamente dentro del marco musical. De alguna manera, la canción sentía que nos llegó, es difícil de explicar cuándo suceden esas cosas, pero estamos felices de que lo haya hecho».

La canción llega junto a un vídeo dirigido por Saoli Nash que puedes ver a continuación.

Foto Lo Moon: Monika Wilczynska