Steve Albini ha fallecido ha los 61 años de manera inesperada a causa de un ataque cardiaco. El músico que puso su voz y guitarra a bandas como los seminales Big Black, Rapeman y los aún en activo Shellac, pasará a la historia no solo como una de las mentes que transformaron el rock underground en las décadas de los 80 y los 90 no solo en sus discos, sino en los cientos de producciones que realizó (él odiaba denominarse productor, se consideraba ingeniero).

Su influencia se extiende por una amplia gama de géneros, desde el punk hasta el grunge, sin olvidar el pop o el post-rock gracias a un personal enfoque hacia la grabación, que le hizo dar forma a un estándar de autenticidad artística totalmente identificable. Como comentábamos en su despedida, Albini es conocido por su filosofía de producción bautizada como «grabación honesta», que enfatiza la autenticidad en el proceso de grabación. Prefiere tomar el sonido en su estado más crudo y natural, evitando el uso excesivo de efectos y procesamiento digital. Esta aproximación ha influido en innumerables bandas y ha contribuido a dar forma al sonido del rock alternativo de nuestros días. Hoy queremos destacar diez (nos dejamos muchas fuera) de esas producciones.

Las diez mejores producciones de Steve Albini

Big Black – Atomizer (1986)

El debut de Big Black, es un torbellino de ruido y energía. Albini, en su papel de productor, utilizó técnicas de grabación inusuales para recoger la atmósfera distópica y agresiva de la banda. Ha quedado para siempre como una obra maestra del noise rock, con canciones como «Jordan, Minnesota» y «Kerosene» que encapsulan la rabia y la alienación de la vida moderna.

Atomizer (Remastered) de Big Black

Pixies – «Surfer Rosa» (1988)

Como productor de este álbum seminal de Pixies, Albini logró un sonido crudo y directo que complementó perfectamente la energía del grupo en sus inicios. La mezcla de guitarras estridentes, ritmos frenéticos y letras surrealistas lo convirtió en un hito del rock alternativo que aún hoy, casi cuatro décadas después, sigue sonando actual.

The Jesus Lizard – Goat (1991)

Albini trabajó con The Jesus Lizard en este álbum explosivo que fusiona el noise rock con el post-hardcore. Con su producción sin concesiones, ayudó a transnitir la intensidad visceral de sus actuaciones en vivo. Goat es un viaje a través de paisajes sonoros oscuros y retorcidos, con canciones como «Mouth breather» y «Seasick» que desafían las convenciones del rock tradicional.

The Wedding Present – Seamonsters (1991)

El sonido de The Wedding Present cambió para siempre gracias a Steve Albini, quien ayudó a los de David Gedge a dar forma a un enfoque más directo, moldeando sus paisajes sonoros oscuros y melódicos. Canciones como «Dalliance» y «Suck» resuenan en buena parte del primer indie surgido en nuestro país poco después. Fue su tercer disco, pero sigue siendo ¿el mejor?

Nirvana – In Utero (1993)

Considerado por muchos como el gran álbum de Nirvana, Albini optó por un enfoque más crudo y minimalista en comparación con el sonido pulido de su predecesor, Nevermind. Logró capturar la furia, pero también la vulnerabilidad de la banda. Canciones como «Heart-Shaped Box» y «All Apologies» son testamentos de la química creativa que consiguieron.

PJ Harvey – Rid of Me (1993)

En este poderoso álbum de PJ Harvey, se concentra todo la esencia visceral de la música de la artista. Es un trabajo que va directamente al estómago, con un enfoque directo y sin adornos. Un viaje emocional que sirvió para propulsar a la británica como compositora e intérprete de referencia. Desde «Rid of Me» hasta «Ectasy», nos mostró lo que es un verdadero monumento a la crudeza.

Shellac – At Action Park (1994)

El paso de Big Black y Rapeman a Shellac fue la manera en la que Albini junto al bajista Bob Weston y el baterista Todd Trainer destilaron el ruido y lo cambiaron por un rock minimalista. Lanzado en el apogeo del auge alternativo, At Action Park podría haber sido un éxito, pero ellos se mantuvieron al margen de la industria ampliando una carrera de lo más interesante.

At Action Park de Shellac

Low – Things We Lost in the Fire (2001)

Albini no solo ponía su mano en discos de rock contundente, también supo captar la belleza y la melancolía de la música de Low con su personal enfoque. Things We Lost in the Fire es un ejercicio en minimalismo y espacio, con cada canción construida sobre arreglos delicados y voces etéreas.

Godspeed You! Black Emperor – Yanqui U.X.O. (2002)

Para su cuarto álbum, Godspeed You! Black Emperor se alejaban de su majestuoso arte de collage en favor de lo que su sello discográfico dijo que era “simplemente rock instrumental crudo, enojado, disonante y épico”. Albini captó la intensidad natural de la banda en esta explosión desafiante.

Songs: Ohia – Magnolia Electric Co. (2003)

Steve Albini supo transmitir la esencia íntima y emotiva de la música de Jason Molina mejor que nadie. Con su producción sin adornos, ayudó a resaltar las letras conmovedoras y una voz única, creando un álbum que resuena con una profundidad emocional desbordante. Desde la expansiva «Farewell Transmission» hasta la conmovedora «Just Be Simple», estamos ante una de las obras capitales de un músico que nos dejó antes de tiempo.