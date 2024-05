TR/ST lanza el single ‘Soon’

TR/ST (antes Trust) es el alias musical del productor, cantante e intérprete Robert Alfons. Nacido Canadá, pero radicado en Los Ángeles durante la última década. Un artista qu, ha lanzado una serie de álbumes célebres que fusionan synth-pop deslumbrante, darkwave confesional y emoción de himnos: TRST (2012), Joyland (2014), The Destroyer – Part One (2019) y The Destroyer – Part Two (2019).

A finales de 2023, TR/ST se unió a la lista de Dais Records, anunciando la unión con el lanzamiento de TR/ST EP a principios de este año. Hoy comparte su nuevo sencillo «Soon», con un nuevo álbum en proceso. «Soon» es un tema de pista de baile con un enorme gancho de nueva ola, que cobra vida con electrónica himnaria y salpicado de letras cáusticas de despedida.

Escucha ‘Soon’ de TR/ST

Foto TR/ST: Tyler Matthew Oyer