Deleste ajusta su cartel con la incorporación de Biznaga

No queda nada para la llegada de la nueva edición de Deleste a Valencia, que como te venimos contando tendrá lugar los próximos 17, 18 y 19 de mayo en los Jardines de Viveros de Valencia.

Una de sus bandas anunciadas no podrá estar finalmente en el festival, Twin Atlantic, que por temas logísticos han tenido que cancelar su actuación como comunica la organización del evento: «Lamentamos comunicar, que el concierto de Twin Atlantic, programado para el próximo 17 de mayo, no podrá celebrarse por problemas logísticos imprevistos ajenos totalmente al festival. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y estamos trabajando sin descanso para cubrir su ausencia con una banda que complete el fantástico cartel que nos espera en esta edición».

En su lugar estarán Biznaga, que traerán su implacable directo al Deleste, y el acertado punk rock de su reciente Bremen No Existe además de su habitual colección de trallazos que se vuelven gigantes en directo. Junto a ellos, un cartel de altura donde podremos encontrar a James presentando su nuevo disco Yummy y repasando una carrera grandiosa que supera las cuatro décadas, Editors, Sleaford Mods, Los Planetas (interpretando Super 8), Triángulo de Amor Bizarro, The K’s, Cora Yako, Gazella y Anouck The Band.

Así queda el cartel de Deleste

Abonos para Deleste

Puedes comprar los abonos y las entradas de día (más gastos de gestión) a través de la web del festival. Disponibles para dos días, tres días o para un solo día.