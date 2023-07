Las mejores remezclas de Adrian Sherwood

Estos días Panda Bear & Sonic Boom, el dúo formado por el Animal Collective Noah Lennox y ex Spacemen 3 Peter Kember, anunciaban Reset in Dub, versión dub de su último LP Reset de 2022, con versiones de los nueve temas realizadas por el legendario productor Adrian Sherwood. Esto nos hizo recordar que hace pocos meses los norteamericanos Spoon hicieron lo propio con su último disco, convirtiéndolo en 10 vaporosas piezas bautizadas como Lucifer on the Moon. De ahí hemos ido tirando de memoria, pensando en la cantidad de remezclas increíbles que ha ido realizando estas últimas décadas a aristas como Mark Lanegan, Primal Scream, Air, Blur, Beth Orton, Depeche Mode, Placebo, The Stone Roses o Death In Vegas entre muchos otros.

Esto nos ha hecho recopilar unas cuantas en un nuevo Conexiones MZK y lo haremos como si de una sesión se tratara. Una hora y media de muchos de nuestros artistas favoritos en manos del gran Adrian Sherwood.

Suenan:

01 – Panda Bear & Sonic Boom – Whirlpool Dub (Adrian Sherwood RESET IN DUB Remix)

02 – Spoon – Held (Adrian Sherwood Reconstruction)

03 – Mark Lanegan Band – Nocturne (Adrian Sherwood remix)

04 – Primal Scream – Revolutionary (Echo Dek)

05 – Air – How does It Make You Feel (Adrian Sherwood)

06 – Blur – Death of a Party (Well Blurred Remix)

07 – Nine Inch Nails – Down In It (Shred)

08 – Django Django – Wor (Adrian Sherwood’s Hey Gringo Remix)

09 – Death In Vegas – Dirge (Adrian Sherwood Remix)

10 – Asian Dub Foundation – Naxalite [Bonus] (Mad Scientist Dub Mix)

11 – Pop Will Eat Itself – Bulletproof! (7″ Adrian Sherwood remix)

12 – The Stone Roses – One Love (Adrian Sherwood 7″ Version)

13 – Placebo – Taste in Men (Adrian Sherwood Go Go Dub Mix)

14 – Depeche Mode – Master And Servant (An On-U Sound Science Fiction Dance Hall Classic)

15 – Nitzer Ebb – Kick It (Adrian Sherwood remix)

16 – Einsturzende Neubauten – Yu-Gung (Adrian Sherwood Remix)

17 – Beth Orton – Anywhere (Adrian Sherwood Mixes)

18 – Lee Scratch Perry – Devil Dead Out (Adrian Sherwood Remix)

Escucha las mejores remezas de Adrian Sherwood

