Panda Bear & Sonic Boom reimaginan ‘Reset’ en dub junto a Adrian Sherwood

Panda Bear & Sonic Boom, el dúo formado por Noah Lennox y Peter Kember, publicarán Reset in Dub, una versión dub de su aclamado LP Reset de 2022, con versiones de los nueve temas realizadas por el legendario productor británico Adrian Sherwood, el 18 de agosto en formato digital y el 8 de diciembre en vinilo a través de Domino.

Sherwood creó su versión de Reset en sus On-U Sound Studios con un equipo que incluía a músicos de la talla de Doug Wimbish y Skip McDonald de Sugarhill Gang y Grandmaster Flash and The Furious Five, así como a Prisoner, Alex White, Horseman, Mark Bandola, «Crucial» Tony, Ras Badthings, Ivan «Celloman» Hussey y Mathew Smythe. «Una de las principales influencias de Reset fue el rocksteady jamaicano y me pareció una idea interesante volver a esa especie de raíz tropical», dice Kember.

«Me gustan los grandes espacios vacíos; me gustan los centros comerciales cuando no hay nadie y la playa en invierno – visualmente es simple y despejado y el ruido de las olas ahoga todo lo demás, así que supongo que no es de extrañar que siempre me haya gustado el sonido del dub», dice Lennox, «Y aunque algunas cosas llevan su marca más que otras, apostaría a que se pueden encontrar residuos de ella en todo lo que he hecho. Como fan de Adrian, me entusiasmé cuando Pete sugirió que le pidiéramos que hiciera algunos doblajes de temas de Reset, pero cuando empezaron a salir a la luz, estaba claro que lo que estaba haciendo era mucho más que un doblaje. Reset in Dub se siente como la cosa filtrada a través de un prisma y recontextualiza la OG».

«Este es un reinicio completo de Reset de mí mismo y de la tripulación On-U Sound», dice Sherwood. «Siendo fan de Animal Collective y Spacemen 3, cuando me sugirieron que hiciéramos esto juntos me encantó la idea y disfruté con el reto. Hablamos de influencias, discos antiguos, técnicas de mezcla y trazamos un plan, que consistía en mantener todos los elementos de diversión triposa, pero añadiendo amenaza, groove y una mezcla ultraactiva para los ‘cabezas’. Muy contentos y orgullosos del resultado».

Sonic Boom sobre Reset in Dub: «Sentados una noche en Noah’s comiendo pollo a la barbacoa portuguesa, bebiendo el sabroso y barato vino de Tejo y escuchando viejos Tubby dubs rebotando por las paredes, empezamos a hablar sobre la idea de una versión dub de Reset de nuestro LP de 2022. Una de las principales influencias de Reset era el rocksteady jamaicano y nos pareció una idea interesante volver a esa especie de raíz tropical.

¿Pero a quién dejarselo? Esa era la cuestión. ¿Quién podría hacerle justicia y alimentar el tipo de cavernas resplandecientes con las que soñábamos?

Recuerdo que hace unos 15 años toqué en un festival en el este de Londres y no había mucho que me apeteciera ver, excepto a The Slits. Me puse al fondo, cerca de la mesa de sonido, en el escenario exterior en el que actuaban, y The Slits empezaron a tocar. Inmediatamente me di cuenta de que se trataba de algo diferente… Estremecedores staccatos de ecos fritos y kill switch edits elevándose y nublándose en la tarde. Volví la vista a la mesa de sonido para ver cuál era el origen de este asombroso paisaje rítmico. «Es Adrian Sherwood», dijo mi amigo. Hice una nota mental para darle las gracias después.

Así que, rememorando aquella cálida noche lisboeta, cuando Noah dijo «¿a quién podríamos preguntar?», mis recuerdos de aquella tarde perdida se agolparon y sugerí a Adrian. Siguiente parada, el sitio web de On-U Sound para saludar a Adrian con un silbido y un apretón de manos.

Hubo otro concierto que se me quedó grabado después de los cientos de conciertos que he visto. Cuando tenía 17 años, mi amigo Simon, de la tienda de discos local, me dijo que tenía regalitos para Grandmaster Flash and the Furious Five. Estaban en el número uno con «The Message». Al principio no me convencieron, la verdad, pero cuando mis amigos me dijeron que no tenía nada mejor que hacer, fui. No sé lo que me esperaba, pero lo que conseguí fue que me volaran la cabeza. El espectáculo fue impresionante. El arte, la música, el baile y los movimientos escénicos. El espectáculo me abrió una nueva faceta de mi mente. Me encantó y así empezó mi introducción al sello Sugar Hill Records. Así que cuando llegó la lista de músicos de Adrian para Reset in Dub y vi la lista completa de increíbles colaboradores, nos entusiasmó ver que incluía a Doug Wimbish y Skip McDonald, dos miembros, entre otros muchos reconocimientos, de la banda de la casa Sugar Hill Records, ex alumnos de Grandmaster Flash and the Furious Five y The Sugarhill Gang.

No podíamos estar más contentos. Personalmente, no creo en las listas de cosas que hacer antes de morir, pero si lo hiciera, acabamos de llenarla por completo».

Panda Bear & Sonic Boom comparten una primera muestra del disco junto a su anuncio; «Whirlpool Dub» llega a través de un visualizador que es un extracto del directo del dúo. El concepto original de los personajes en 3D es obra de Sonic Boom y Mathew Grommetl; el procesado en directo y los efectos especiales son de Pedro Rompante.

Escucha ‘Whirlpool Dub’ de Panda Bear & Sonic Boom