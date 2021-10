Las Migas (Teatro Los Remedios, Sevilla) 09/10/2021

Las Migas son un grupo de cuatro mujeres flamencas, aunque su música se deja influir por otros estilos como el jazz, el pop, la música clásica o cualquier otro género en el que podamos pensar. Irreverentes, valientes y libres de ataduras, estas cuatro mujeres recorren el mundo con su arte ya que, como dicen que nadie es profeta en su tierra, ellas han tenido que luchar por tener un hueco en las salas y teatros españoles. Fruto de ese esfuerzo es su reconocimiento en los Premios MIN con el mejor álbum de flamenco en el año 2020 por su disco Cuatro.

Tienen cuatro discos a sus espaldas y, justo antes de anunciar su siguiente LP, han deleitado al público andaluz con su espectáculo Empatía. Con esta andadura pretenden preparar al público para el nuevo trabajo que, afirmaron, ya está listo para salir al mercado. “No nos dejan sacarlo todavía”, sentenciaron, aunque no quisieron dar más detalles de por qué.

En este concierto en Sevilla pudimos disfrutar de algún adelanto y saborear alguna canción inédita que formará parte del siguiente álbum. De hecho, abrieron el espectáculo de forma arriesgada con esta nueva propuesta, con la que se ganaron al público desde el primer momento, creando un ambiente íntimo, emocional e incluso privado. Lo consiguieron apareciendo de una a una y jugando con sintetizadores para engendrar un espacio musical experimental y envolvente, acogedor. Nos hicieron llegar de esta manera casi mágica un primer nuevo tema basado en poemas de Antonio Machado, según contaron. Lo hicieron, además, a oscuras y sin micros, haciendo que fuera toda una experiencia para los sentidos.

Con esta entrada tan emocional, ya poniendo de punta los vellos del público, sentaron los precedentes para lo que sería el resto de la velada. Una noche de flamenco en la que no faltaron sus canciones más conocidas como “Vente Conmigo”, “Tangos de la Repompa” y su tema más feminista “A mí me mueve el aire”. No faltó tampoco su última canción “Raíces” en colaboración con la artista Safree, a la que invitaron a compartir encima del escenario este tema. El vestuario no fue menos, vestidas de blanco impoluto y con grandes volantes, como cuatro seres celestiales que vinieran a la Tierra a hacer la magia del flamenco.

Consiguieron la participación de los asistentes a través de las palmas o de algunos coros para los estribillos, que ellas mismas marcaban y ensayaban con quienes ocupaban las butacas sevillanas. No faltaron las intrahistorias de temas como “Mensajes en el Mar” o de la conocidísima “Zarzamora”. Esta última copla la interpretaron a dos guitarras Marta y Alicia de manera magistral y, como todo lo que ocurrió aquella noche, transmitiendo emoción y sinceridad. También pudimos disfrutar de algunos solos del violín de Roser que, utilizando los pedales para exprimir el instrumento al máximo, consiguió arrancar alguna que otra lágrima de quienes tuvimos la suerte de escucharlo. Carolina “La Chispa” no fue menos, alumbrando los espíritus con sus cantes a capella y sus bailes apasionados, imposibles de describir en unas líneas, ya que es de esas cosas que hay que vivir en directo para poder comprenderlas. Estuvieron, además, acompañadas de Oriol Riart con su contrabajo y el manejo de las pistas y los sintetizadores que ayudaba, sin duda, poner un broche perfecto.

Tanta magia había allí que el teatro sevillano, a rebosar, pidió no uno, sino hasta tres bises, que con gusto concedieron. Jugaron esta vez a, sin micros, cantar y bailar unas sevillanas muy especiales, así como alguna que otra bulería llena de esa magia que ellas hacen. Lo que Las Migas crean encima de un escenario es muy difícil de describir, hay que vivirlo. Y tanto es así que nadie quería salir de aquel teatro cuando todo acabó. Sin duda, Las Migas ofrecieron lo que debe ser una noche de flamenco: emoción, pasión, vellos de punta y, por supuesto, alegría y ganas de vivir. Y afortunadas todas las personas que tuvimos el placer de vivir esa magia.

Las Migas estarán este fin de semana tocando en Maçanet de la Selva, así que aconsejo encarecidamente asistir si no a este, a cualquier concierto que tengan ocasión de acudir, a quienes lean estas líneas.