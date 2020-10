Estos fueron los galardonados en los Premios MIN 2020

Finalmente se ha celebrado la entrega de los Premios de la Música Independiente, organizados por la UFI. Kiko Veneno y Anni B Sweet fueron dos de los artistas más galardonados en esta 12ª edición, que fue retransmitida por Movistar+ y presentada por Leonor Watling y Arturo Paniagua.

Kiko Veneno fue reconocido por su larga, influyente y fructífera trayectoria con el Premio de Honor Mario Pacheco. Además, “Sombrero roto” –enésima demostración de un ejemplar inconformismo creativo– fue elegido el mejor álbum del año.

La cantante y compositora malagueña Anni B Sweet obtuvo los premios MIN a la mejor canción por “Buen viaje” y el correspondiente a la mejor producción por el álbum “Universo por estrenar”, en el que trabajó junto al músico británico James Bagshaw, cantante y guitarrista de Temples.

El remate de la ceremonia tuvo un gran poder simbólico, con la interpretación de “Volando voy” –el himno que Kiko compuso para el legendario álbum “La leyenda del tiempo”, de Camarón, en 1979– junto a los artistas más premiados durante la velada: Anni B Sweet, Rodrigo Cuevas y Carlangas de Novedades Carminha.

Este es el palmarés de los Premios MIN 2020:

Premio The Orchard al Álbum del Año: “Sombrero roto” de Kiko Veneno

Premio Mejor Álbum de Pop: “Ultraligero” de Novedades Carminha

Premio Gibson al Mejor Álbum de Rock: “Balanceo” de Cala Vento

Premio Radio 3 a la Canción del Año: “Buen viaje” de Anni B. Sweet

Premio Fluge al Mejor Artista: Novedades Carminha

Premio AIE al Mejor Artista Emergente: Rodrigo Cuevas

Premio Ticketmaster al Mejor Directo: Novedades Carminha

Premio Mejor Grabación de Electrónica: “Puerta de la Cânne” de Califato ¾

Premio Mejor Grabación de Músicas Urbanas: “Remixes y regalos” de Kase.O

Premio Mejor Álbum de Jazz: “La Guapería” de Zenet

Premio Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión: “Manual de Cortejo” de Rodrigo Cuevas

Premio Mejor Álbum de Flamenco: “Cuatro” de Las Migas

Premio Mejor Álbum de Música Clásica: “El baile perdido” de Raquel Andueza & La Galanía

Premio Etxepare al Mejor Álbum en Euskera: “Aitzstar” de Niña Coyote eta Chico Tornado

Premio Mejor Álbum en Catalán: “Per la bona gent” de Manel

Premio Mejor Álbum en Gallego: “Segundo Fogar” de Os Amigos Dos Músicos

Premio SAE Institute a la Mejor Producción Musical: “Universo por estrenar” de Anni B. Sweet

Premio Sol Música al Mejor Videoclip: “Con las ganas (versión 2009)” de Zahara

Premio Mejor Diseño Gráfico: “Nacer en Marte” de Lidia Damunt

Premio Mejor Artista Internacional: Nick Cave And The Bad Seeds

Premio de Honor Mario Pacheco: Kiko Veneno

Organizados desde 2009 por la Unión Fonográfica Independiente, los Premios MIN reconocen la creación, la diversidad y la calidad artística de las producciones independientes publicadas en España. Cada año promocionan, nacional e internacionalmente, la música publicada por las Pymes del sector musical español, que publican el 80% de las novedades discográficas. Los Premios MIN dan a conocer artistas emergentes a nuevas audiencias, acercando la música y su proceso de producción al público y consolidando el reconocimiento de la actividad creativa.