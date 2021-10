Confirmado, Simon Gallup continúa en The Cure

Los fans de The Cure pueden respirar tranquilos. Parece que el enfado de Simon Gallup fue cosa de un calentón y finalmente continúa en la banda.

Recordemos que a mediados del pasado mes de agosto, Gallup comentaba a través de su cuenta de Facebook que abandonaba The Cure.

“¡Con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure! Buena suerte a todos ellos…”

Enseguida saltaban todas las alarmas, porque recordamos que en la última gira de los británicos Gallup se ausentó en un par de conciertos por problemas familiares/de salud. Su hijo Eden Gallup también músico en Violet Vendetta, sustituyó a su padre en el Fuji Rock Festival y varios meses después en su segunda visita al festival Austin City Limits. En aquellos momentos su pareja estaba enferma de cáncer y finalmente terminaría falleciendo.

Simon Gallup tranquiliza a sus fans

Finalmente los comentarios fueron borrados y nos quedamos sin comunicado alguno de la banda y del bajista, pero finalmente hemos salido de dudas y finalmente el propio Gallup ha confirmado que continúa formando parte de su grupo. A una pregunta de un usuario de la red social ha confirmado que sí.

Sin duda una gran noticia para los fans del músico, que está unido a la historia del grupo desde finales de 1979, cuando entabló una buena relación con Smith y grabaron juntos el single I’m A Cult Hero con el cartero Frank Bell. Poco después de que The Cure publicara el single “Jumping Someone Else’s Train” terminaría por entrar a formar parte del grupo tras la salida de Michael Dempsey y grabaría el siguiente disco, Seventeen Seconds (1980).

Su bajo es inconfundible, parte del sonido característico de la banda y le lleva acompañando desde entonces, salvo el periodo comprendido desde el final de 1982 y 1984, después una pelea con Smith en la gira de Pornography (1982) en la que estuvieron a punto de separarse. Poco antes de preparar las sesiones de The Head On The Door (1985) se reconciliaron, llegando su relación hasta nuestros días.

Recuerda los mejores bajos de Simon Gallup en este artículo especial.