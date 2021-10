Como cada domingo, llega el momento de repasar la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han pasado por Muzikalia a lo largo de la semana, al tiempo que aprovechamos para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

Sen Senra – Globo

Toundra – El odio Part I

Tears for Fears – The tipping point

Madee – Subterranean minefield

Samantha Hudson – Por España

Dapuntobeat – DiabloTeam (The Night After)

Digital 21 + Stefan Olsdal – Bright (ft. Katrina Mogensen)

Snail Mail – Ben Franklin

Joana Serrat – New morning

V.V.A.A. “We Started A Joke (2016-2021) A Miraculous Celebration” by Riders Of The Canyon, Victor Partido, Wide Valley, Joana Serrat, Marta Perez, Murdoc, CARLA, Ciuret

Jackson Browne – Until justice is real

Band of Horses – Crutch

Michael Kiwanuka – Beautiful life

Adele – Easy on me

Hinds – De la monarquía a la criptocracia

Dua Lipa – Love again (Garabatto remix)

The Horrors – Against the blade

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Chica Sobresalto – Bailando raro

Chica Sobresalto, que hace poco publicó “¡Gózame ya!” para la banda sonora del documental Susana y el Sexo, vuelve más electrónica que nunca con un nuevo tema, “Bailando raro”. Una canción, publicada por El Dromedario Records, que reivindica el derecho a bailar aunque, como ella siempre ha dicho de sí misma, lo hagas mal. Además en estos días arranca la gira Bailando Raro que tiene ya confirmadas fechas en ciudades como Valencia, Barcelona, Vigo o Bilbao, entre otras. Puedes conseguir tus entradas en este enlace.

Sexy Zebras – Marte

El trío madrileño Sexy Zebras sigue adelantando canciones de su nuevo álbum. En este caso le toca el turno a “Marte”, una de las baladas más melódicas y cálidas de su repertorio. Un tema que habla del amor y cuyo vídeo grabaron a bordo de un barco, después de un concierto en el MontgoRock de Jávea.

Checopolaco – Madrid, Pekín y El Sáhara

Checopolaco han publicado esta semana un nuevo sencillo: “Madrid, Pekín y el Sáhara”. Una canción contundente y con un riff contagioso que reivindica el derecho a enamorarse de lo que nos dé la gana. Esta nueva canción de Checopolaco es el segundo adelanto de su inminente nuevo álbum, cuya publicación está prevista para el próximo 20 de noviembre. Producen y editan Julián “Checopolaco” y su hermano Alejandro ”Lori” Méndez, vía Lojasound Records, su propio sello.

Jungleugle – California

Mikkel Baltser Dørig está considerado como uno de los músicos más relevantes de su país, Dinamarca. Ha grabado con artistas de la talla de la cantante MØ, The Asteroids Galaxy Tour, Scarlet Pleasure, Phlake o Kwamie Liv, además de haber actuado infinidad de veces junto a Major Lazer. Ahora se lanza en solitario como Jungleugle y publica, con la ayuda de la voz de Jacob Bellens, el sencillo “California”. Canción con la que anticipa el que será su álbum de debut, previsto para el 19 de noviembre.

Steven Munar and the Miracle Band – Have I ever told you?

Steven Munar and the Miracle Band han publicado esta semana un nuevo sencillo, “Have I ever told you?”. Una canción emocional, intensa y eléctrica que no había sido incluida en su último disco, The Fish and the Net. El sencillo llega acompañado de un video- live session grabado en estudio. En breve podrás escuchar esta y otras canciones de Steven Munar en una gira que pasará por Lleida (22 de octubre, Café del Teatre L’Escorxador), Madrid (23 de octubre, Clamores) y Valladolid (24 de octubre, Asklepios).

Rick Treffers – The less I think

Esta semana Rick Treffers ha publicado como sencillo “The less I think”, la única canción de su último álbum Looking For A Place To Stay que incluye estrofas en inglés y en castellano. Es una canción sobre la importancia de los sonidos en el abdomen, sobre soltar y dar menos importancia al cerebro. Está grabado entre Valencia y Ámsterdam y cuenta con colaboraciones de Lourdes Casany y Antonio José Iglesias. Rick Treffers estará presentando su último disco en Madrid (18 de noviembre Libertad 8, con ¡UNA!) y Valencia (20 de noviembre, Tulsa Café).