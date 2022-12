Laura Jean – Amateurs (Chapter Music)

A la australiana Laura Jean la conocí gracias al disco de Geoffrey O’Connor For As Long As I Can Remember, un álbum excelente de sophistipop en el que cada canción estaba interpretada a dúo junto a una mujer. Descubrí a una gran gran voz, para luego descubrir a una cantautora con un gran poder de seducción con las melodías. Su último disco lo certifica y supone un paso de gigante en su carrera.

Si los anteriores elepés de Laura se saldaban con canciones que basculaban entre la mediocridad y las narrativas más aventuradas, en este Amateurs (Chapter Music, 2022) no sobra nada -bueno sí, su espantosa portada-, y es un ejercicio de nostalgia pop deslumbrante. Dice la autora que el título del álbum hace referencia a que ella está en la música por amor, por dedicación y placer, y nunca entraría en las dinámicas del mercado. Por todo esto ella se siente una eterna amateur, aunque el sonido del disco no suene a improvisado, sino que hace acopio de una cantidad de matices que brillan más que en ninguna de sus producciones anteriores.

Aldous Harding y Marion Williams le acompañan a las voces en la canción que abre el disco (“Teenager Again”) que es una vibrante canción pop con unas guitarras muy a lo PJ Harvey; y los mismo invitados también la respaldan en “Folk Music” con preciosos adornos de cuerda que sobrevuelan en una tonada que recrea estampas a la manera de Rickie Lee Jones.

El piano saltarín de “Too Much To Do” lleva el peso de una canción imprevisible: de los pespuntes neoclásicos a la centelleante narrativa final que me recuerda a St. Vincent. El usufructo del sonido Laurel Canyon parece que todos se lo apropian: “Market On The Sun” es una delicia, y “Pauly” es una balada acolchada por violines que es un sueño.

