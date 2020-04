Nightcrawler se ha lanzado a la aventura que siempre supone quitarse el corsé. Su nuevo lanzamiento, Visionary, no olvida la retrowave como madre del cordero, pero intenta alejarse de clichés accediendo a una variedad de sonidos más cercanos a otros géneros de la electrónica. Quien escuche del tirón el disco podrá llegar la conclusión de que este no es homogéneo, en el mal sentido de la palabra, sino que en él se ha intentado dar cabida a un acercamiento a esos sonidos desde el prisma synthwave.

Si bien el corte homónimo no es el más inspirador de todos, pronto hace aparición el segundo tema, “Gain Therapy”, una pieza que alabea entre la EBM más contemporánea y la oscuridad del techno más industrial que hace que se olvide uno del prólogo a ritmo marcial. Existe a partir de ese pronto momento un hecho que, si bien no es del todo raro entre los pseudónimos de la retrowave, no es lo más habitual: la inclusión cada dos cortes de uno con protagonismo vocal.

Sin embargo, ese orden no siempre funciona bien. Tal es el caso de “Enfer”, tercer corte con letras en francés gentileza de Celine, parece atrapado en el tiempo de un electro arquetípico de devaneos lejanos en el IDM que actúa como bajón rítimico entre su predecesora y “Nemesis”, un corte de nuevo marcial que acumula en su crescendo elementos de suspense musical.

“Vanished”, un tema que ya adelantó en octubre y que cuenta con la colaboración de Maxthor, resulta en un synthpop quizá demasiado obvio, pero que abre un espacio de desaceleración en el que también están “Hellgate”, tema instrumental, y “Catharsis”, future pop puro y duro, cincelado por la colaboración de Mental Exile, y que se traduce en una de las referencias de este disco.

“Gehenna” vuelve a una melodía lenta que parece inspirarse en ese terror con el que Nightcrawler ha barnizado su trayectoria hasta ahora. Esa misma lentitud parece contagiar también a “Deppresive Ghosts”, con un resultado similar al de una EBM desacelerada, y a “Limbo”, un cierre que deja con sabor agridulce su intento de salirse de las constricciones synthwave pero que pudiera llegar a marcar un punto de inflexión medianamente sólido para seguir explorando esas posibilidades que aquí quedan apuntadas.

Escucha Nightcrawler – Visionary