Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (Rimas Entertainment)

El verano, la playa, los mojitos, el sol y la arena nos pillan ya demasiado lejos. La única fuente de la que podemos beber para acercarnos a estos conceptos es la música y en concreto, de discos como Un verano sin ti, la banda sonora (lo queramos o no) de 2022.

El quinto álbum de estudio del puertorriqueño Bad Bunny fue lanzado este 6 de mayo de 2022. Venía de sorpresa y después del lanzamiento de El Ultimo Tour del Mundo, su amago por “abandonar la música” que acabó siendo un break vacacional para regalarnos los himnos más veraniegos posibles. Un verano sin ti tiene dos perspectivas, la crítica en el momento de su lanzamiento, y la observación con tiempo del éxito del disco. La segunda, ha sido objetivamente excelente. Canciones como “Me porto bonito”, “Ojitos Lindos” y sobre todo “Titi me Preguntó” suenan en nuestra cabeza indefinidamente. Tanto, que nos pensamos que su lanzamiento fue mucho antes del 2022. Sin embargo, en un primer momento, el disco quedó un poco obsoleto en cuanto a lo que nos esperábamos del artista.

La relación del amor con el cantante vuelve a ser el tema principal de sus letras. Canciones que buscan a mujeres que ya no están, himnos a la soltería o poligamia, celos y bailes de seducción. “Pero es un álbum de reggaetón, ¿Qué te esperas?” Muchísimo más. No solo por los originales conceptos de los que hablaba Yo Hago Lo Que Me da La Gana o El Ultimo Tour del Mundo, que podían enmarcar el rock-trap con “Yo visto así” , el feminismo al ritmo de synthwave en “Sorry Papi” o la aceptación post relación en una bossanova con “Si veo a tu mamá”.

Es inevitable comparar la discografía de Benito, no por la queja continua, si no por lo excelente de su recorrido, y el nivel en el que está. Volviendo al tema, Un Verano sin ti no es falto de originalidad ni mucho menos. Tenemos dembow, reggeaton, tropical-house y pop. La pega es la vibra tan sencilla que se consigue mezclando todos estos ingredientes, consiguiéndole un éxito garantizado desde su lanzamiento y unas cifras que rebasan el valor de sus líricas y las producciones.

Un Verano sin ti merece el reconocimiento que ha tenido por el ambiente sonoro que ha conseguido crearnos este verano, sus originales videoclips, visualizers e himnos de discoteca que todos hemos bailado, pero no dejemos que el sazón, la batería y el reggaetón nos nublen la vista y alabamos sin pensar todo lo que hace el puertorriqueño, por muy bien que nos caiga.

Escucha Bad Bunny – Un Verano Sin Ti