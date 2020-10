Lauv se une a Conan Gray en su nuevo single, ‘Fake’

El cantante, compositor y productor independiente Lauv, que ya es platino, se une a la estrella del pop emergente Conan Gray en su nuevo single “Fake”. Este single, que se trata de la primera colaboración de Conan, es portada de la playlist de Apple Music New Music Daily.

Sobre el significado de la canción, Conan comenta: “Lauv y yo escribimos Fake cuando charlábamos sobre esas personas que todos conocemos que tienen dos caras. Esas que dicen una cosa y hacen la contraria y se pasan el día criticando a sus amigos. Queríamos que fuera un tema divertido, que pudieras cantar a gritos en el coche y que sirviera de banda sonora para un corte de mangas dirigido a ese tipo de personas”.

Este verano, Lauv publicó por sorpresa el EP de Without You, que recoge cuatro canciones que fueron compuestas y producidas durante la cuarentena con Amy Allen (Halsey, Selena Gomez), DallasK (Fifth Harmony) y Johnny Simpson (Christina Aguilera, Ava Max), entre otros. Además, Lauv publicó el vídeo hecho en cuarentena para los temas “Dishes” (AQUÍ), y “Lose Somebody” (AQUÍ). El EP ha sobrepasado 50 millones de reproducciones desde su publicación.

El álbum debut de Lauv ~how i’m feeling~ entró en su lanzamiento en marzo en el Top 20 de los álbumes de 10 territorios, siendo #9 en Reino Unido y #5 en Australia, con más de 2 mil millones de reproducciones del álbum hasta la fecha.

Conan Gray creció en la pequeña ciudad de Georgetown, TX, y a sus 12 años comenzó a componer y a conectar con otras personas a través de Internet. En 2018, su canción Idle Town, grabada con un micrófono barato pegado con cinta a una lámpara, despegó.

Conan mantuvo una relación cercana con sus oyentes a través de un contacto constante y de contenido creado para YouTube y redes sociales, mientras ellos le veían crecer y desarrollar su talento como compositor, músico y artista en esas mismas redes.

YouTube es una plataforma que funcionó como ventana a través de la que mostraba su mundo de una forma especial. Compartía todo tipo de contenido, desde dibujos y fotografías hasta sus momentos personales. A lo largo del camino, perfeccionó su arte, compartiendo su propio descubrimiento de la música con su público. A la edad de 12 años grababa, editaba y subía cada vídeo por su cuenta. A medida que su base de seguidores crecía, lo hacía también su decisión y su predisposición a abrirse más en sus vlogs y sus canciones, cementando una conexión duradera. A través de sus propios documentos recogiendo su desarrollo personal como artista atrapó a millones de espectadores que observaban cómo crecía.

El álbum debut de Conan Gray, Kid Krow, ha sido reconocido como “mejor debut de un nuevo artista en 2020” y como mejor Álbum Pop desde su publicación. Recientemente recibió grandes reviews de Taylor Swift y del mismísimo Elton John, que dijeron que Conan es “la única persona del Top 50 del Spotify estadounidense que realmente ha compuesto una canción por su propia cuenta, sin nadie más” y “Conan, me inspiras.” Billboard, Forbes, HITS, y OnesToWatch lo han incluido en su lista de posibles nominados a la categoría de “Best New Artist” para los Premios GRAMMY® de 2021 y tanto Billboard como Forbes han incluido Kid Krow en su lista de “The Best Albums of 2020 (So Far).” Fue nombrado MTV Push Artist, Apple Up Next Artist, VEVO DSCVR, y el Artist On The Rise de YouTube y ha recibido elogios de la crítica de medios como Paper, E! News, Cosmopolitan, Teen Vogue, Forbes, Billboard, People Magazine, Fader, V Magazine y más. Conan ha sido telonero de Panic! At the Disco, y vendido todas sus entradas de su gira por EEUU y Europa, además de hacer su debut televisivo en el Late Night con Seth Meyers.