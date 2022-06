Libro: ‘Diagonal Battiato’ de Chema Domínguez (Muzikalia)

Poco más de un año desde que Battiato nos dejara, siempre pronto, se nos presenta la oportunidad de ahondar en el tremendo legado que el artista siciliano nos dejó, en especial a todos los que compartimos la lengua castellana, sumergiéndonos en la enorme obra que Chema Domínguez nos regala. Porque, mucho más allá de la universalidad de su obra, su relación con España siempre fue sincera, como parte de aquella comunión mediterránea y meridional que nos une a italianos y españoles con ese sentir de casi primos carnales.

Esta relación, narrada a través de la discografía en castellano de Battiato y de sus protagonistas, es el campo de vasto estudio para esta inmensa labor de reconstrucción y de documentación, reforzada por la nómina de esos agentes que han accedido a compartir sus recuerdos para una mejor comprensión de la misma. Por supuesto que existió el interés comercial, quizá algo menos relevante para el italiano, pero cuando uno accede a ese mundo de la mano de otros, puede darse cuenta de lo secundario de la industria, sobre todo si lo comparamos con la influencia que ejerció en nuestro país y en sus artistas.

Chema Domínguez se rodea de viejos periódicos, videos y grabadora para convertirse en el apuntador de esta historia, orientando el ritmo de lectura y la entrada de cada actor en una dirección que culmina con un libro indispensable. Por aquí pasará el gran maestro, faltaría más, desde donde quiera que esté, y también lo harán los artífices de sus letras y adaptaciones al castellano, idioma al que el siciliano honraba siempre con su pulcritud y exactitud, y un elenco de ilustres músicos patrios que le rinden homenaje reconociendo cuánto le deben o, como poco, la admiración que le profesan.

El cambio de estilos en la lectura, desde las declaraciones a la narrativa de ensayo o las entrevistas, harán al lector estar atento, al mismo tiempo que harán muy amena su lectura. Me viene a la cabeza Kubrick en casa, de Vicente Molina Foix, como referente de sacar de la oscuridad el siempre bello pero oculto trabajo de los adaptadores (en este caso, de las películas del director estadounidense) cuando leo Diagonal Battiato, pero este último ahonda más en la pluralidad, en los distintos puntos de vista y no en el monólogo, lo que enriquece, no solo la experiencia del lector, sino también la empatía con sus protagonistas, llegando a entender la dimensión de esta diagonal que traspasa piezas, nombres, géneros y estilos.

Puedes comprar el libro ‘Diagonal Battiato’ de Chema Domínguez (Muzikalia) en la tienda de la editorial