Libro: Violadores Imaginarios: biografía comparada de The Cure y Depeche Mode

Sensación agridulce la que se me queda con Violadores Imaginarios: biografía comparada de The Cure y Depeche Mode que ha escrito Sergi Atencia Sánchez (SAS) y edita Círculo Rojo. Y es que, aunque cualquier bibliografía en castellano que llegue sobre este tipo de artistas siempre es bien recibida, en este caso pensamos que se queda más en las intenciones, que en el resultado final.

Empecemos con lo bueno: en el libro hay un percibible empeño de fan, así como cierta humildad en sus páginas, como bien se indica desde el comienzo. Las intenciones son buenas, hay un compromiso que intenta contentar y buscar vínculos entre los seguidores de ambas bandas y un manifiesto conocimiento de sus carreras, las cuales iremos conociendo de manera paralela, aunque sin ahondar en exceso en ellas.

En ese afán de aglutinar a los fans de los dos grupos, cuenta con los prólogos de Jesús Llorente, responsable de The Cure: Las vidas de Robert Smith (La Máscara, 1997) y Elena Cabrera, autora del libro Los últimos amantes (La Máscara, 1999). Además de la presentación de Iván Valls (presidente de Hispacure, The Cure Spain) y de Dan Martín (presidente de DM BCN Fan Club), una convergencia entre dos mundos que se remata con dos epílogos a cargo de un seguidor de cada una de las bandas.

Creo que Atienza no acierta del todo con el título del libro, esa composición que remite a Violator y Three Imaginary Boys es algo que no termino de comprender ¿de verdad no había uno mejor? De todos modos, entendemos el juego de palabras, por otro lado presente en las innumerables partes de cada uno de sus capítulos: “el violador desintegrado”, “de comunismo y depresiones”, “payasos etiquetados”, “No está bien irse!”, “celebraciones pornográficas”…

El libro nos propone un viaje en paralelo por la carrera de ambos grupos con la intención (como reza en su portada) de reconciliar a fandom de ambos, algo que tampoco llegamos a comprender bien, ya que nunca ha existido una rivalidad manifiesta y por lo general, los seguidores de unos, admiran a los otros. The Cure y Depeche Mode coinciden en el tiempo y comparten fans, pero sus discografías, sus temáticas, sus influencias (que aquí no se citan) y su recorrido, tienen poco que ver. Atienza pasa por ambas biografías muy por encima, volviendo a recordarnos los aspectos de sobra conocidos, con alguna que otra imprecisión y sin ahondar en detalles distintivos que hicieran de esta obra algo especial. Quizá habría ganado en matices si en lugar de dar una visión tan personal, hubiera recurrido en cada capítulo a las diferentes visiones de quienes protagonizan los cuatro prólogos y dos epílogos del libro.

Estamos ante 300 páginas hechas con cariño, que nos recuerdan más a aquellos fanzines editados a finales de los 80 y principios de los 90 en los que sus responsables nos transmitían sus personales impresiones sobre los artistas que inundaban las paredes de sus habitaciones y las trufaban con pequeñas pinceladas de su historia. El conjunto se culmina con una serie de galerías fotográficas con capturas en directo, un recorrido por las 10 canciones favoritas del autor tanto de The Cure, como de Depeche Mode, además de un repaso por algunas de las formaciones que han surgido en las órbitas de ambos, con la inclusión de OBK (también podrían haber estado La Dama Se Esconde) y la ausencia, entre otras de Covenant, claramente influenciados por los de Basildon.

En definitiva, Violadores Imaginarios: biografía comparada de The Cure y Depeche Mode es un texto ameno, que no viene a aportar gran cosa dentro del universo de ambos fandoms, pero que hará pasar un rato entretenido al lector.

Puedes comprar Violadores Imaginarios: biografía comparada de The Cure y Depeche Mode de Sergi Atencia Sánchez (SAS) en papel y formato digital, en este enlace.