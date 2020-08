Linkin Park presenta la reedición 20 aniversario de ‘Hybrid Theory’

El disco que definió una generación y una era. Nueva edición con abundante material extra el 9 de octubre.

Linkin Park celebra este año el 20 aniversario de un de los discos más influyentes e impactantes de las dos últimas décadas. “Hybrid Theory” es una obra mayúscula que revolucionó el rock a comienzos del siglo XXI convirtiéndose de paso en el álbum más vendedor del milenio en EEUU. La nueva edición 20 aniversario que se publica el 9 de octubre contiene maquetas inéditas, rarezas, caras B, DVDs, más de 95 minutos de imágenes inéditas y otros extras.

El grupo ha animado a sus fans a que contribuyan al contenido de esta reedición con fotos, portadas y recuerdos de los primeros años de su andadura.

Para celebrar el anuncio de esta nueva edición, Linkin Park ha publicado recientemente la versión inédita en maqueta de “She Couldn´t” que puedes escuchar aquí

El disco se publicará en cuatro ediciones diferentes; caja SuperDeluxe, caja de vinilos, CD Deluxe y digital.

La edición limitada SuperDeluxe contiene los siguientes elementos;

– 5 CDs; el disco original, el álbum de remezclas “Reanimation”, un CD con 12 canciones inéditas de la época, “LPU Rarities” con 18 canciones que solo habían circulado a través del club de fans Linkin Park Underground (LPU) y 12 maquetas inéditas entre las cuales se incluye “She Couldn´t”.

– 3 DVDs con los conciertos “Frat Party at the Pankake Festival”, “Projekt Revolution” (inédito del 2002 acompañado de imágenes de camerino y entrevistas), y dos shows inéditos del 2001 en el Rock Am Ring Festival (Alemania) y The Fillmore en San Francisco.

– 3 LPs; “Hybrid Theory”, “Reanimation” y el “Hybrid Theory EP” (disponible por primera vez en este formato).

– Cassette de 2 canciones extraidas de un sampler de su equipo callejero (street team).

– Libro de 80 páginas con imágenes inéditas y contribuciones de los miembros del grupo.

La caja de vinilos contiene “Hybrid Theory”, “Reanimation” y “B side rarities” y la edición en 2CD incluye el disco original y las rarezas de “B side rarities” más un libreto de 16 páginas.