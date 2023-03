Libro: Mark Lanegan – El diablo en coma (Devil in a Coma)

Tras el imprescindible (y a todas luces irreversible) Cantar hacia atrás y llorar (Contra, 22) publicado en nuestro país a finales de la temporada pasada por Contra, ve ahora la luz El diablo en coma (Devil in a Coma) (Contra, 23), referencia que de algún modo cabe interpretar como imponente epílogo de la mencionada autobiografía de Mark Lanegan. La presente referencia acoge el testimonio (de nuevo en primera persona) del malogrado artista responsable de discos como I’ll Take Care of You (Sub Pop, 99) o Blues Funeral (4AD, 12), concretamente el versado en torno a esa agotadora experiencia resultante de su infección por Covid-19.

Un contagio acontecido en marzo de 2021 que tuvo gravísimas consecuencias para el ex Screaming Trees, incluyendo una larga y tortuosa estancia –con diagnóstico nada halagüeño– en un hospital irlandés. El presente volumen recoge las memorias agolpadas en torno a aquella etapa borrosa, de nuevo plasmadas con trazo crudo y guiadas por un realismo narrativo estremecedor que el autor convierte al mismo tiempo en línea argumental y protagonista. Un relato doloroso y confesional, que sirve como catalizador para la expiación de esa ristra de pecados acumulados (y reconocidos) por Lanegan a lo largo de varias décadas de vida dedicada al rock y las adicciones. Los mismos que el de Ellensburg parece tratar de exorcizar con líneas de texto y capítulos, sito al borde del precipicio mortal al que fue conducido por el virus.

La narración de tan complicados meses se completa con algunos poemas e idas de olla sueltas completando el universo caótico, alucinógeno y retorcido por el que tuvo que deambular el músico durante el periodo en cuestión, apurando esa frontera que separaba contexto y pesadilla. El diablo en coma (Devil in a Coma) (Contra, 23) es un documento violentado por su propio contenido de 160 páginas, pero que resulta aún más acongojante conociendo el triste final de un creador imprescindible y añorado como Mark Lanegan, fallecido prematuramente poco después –el 22 de febrero de 2022– a la edad de 57 años por causas no reveladas.

