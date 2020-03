Lo nuevo de Paul Weller se llama ‘Earth Beat’

Con una creatividad que sigue despuntando hacia la estratosfera, Paul Weller lanza su decimoquinto álbum de estudio, On Sunset, el 12 de junio bajo el sello de Polydor Records.

On Sunset contiene 10 clásicos modernos de Paul Weller. Es un álbum soul. A la vez, es un disco electrónico, un disco orquestal, un álbum lleno de canciones pop maestras y baladas que te pellizcan el alma, repleto de toques experimentales. También es un álbum donde Weller dirige una rara mirada por el retrovisor, mientras se embarca en el nuevo año 2020.

Weller comenzó a trabajar en On Sunset poco después de terminar True Meanings en 2018. El tema que abre el álbum, “Mirror Ball” formaba parte de las sesiones TM y en principio estaba previsto fuera una cara B. Afortunadamente ha sido rescatado para On Sunset como resplandeciente tema de apertura.

Como siempre Weller sostiene su visión centrada en mirar adelante en lo que respecta a buscar los mejores sonidos y música contemporáneos. Pero en los textos Weller – de vuelta a casa con su sello Polydor Records por primera vez desde los días de Style Council – ha comenzado a mirar hacia atrás con la sabiduría de la edad, especialmente en temas como “Old Father Thyme”.

En la mayoría del álbum Weller interpreta varios instrumentos acompañado por su banda habitual: Ben Gordelier aparece en todos los temas y Andy Crofts en la gran mayoría, mientras que Steve Cradock está a la guitarra en cuatro canciones. Una reunión ecléctica y a veces sorprendente de invitados aparece en “On Sunset” entre los que se encuentra Jim Lea de Slade contribuyendo al violín en un tema que resuena a The Bonzos, “Equanimity”, y el viejo compañero de Paul en Style Council, Mick Talbot, añade su sello con el sonido de su Hammond en 3 temas. La exuberante belleza de “More” contiene una estrofa cantada por la cantante francesa Julie Gros, de Le Superhomard (cuyo álbum Meadow Lane Park fue uno de los favoritos de Weller del 2019) además del regreso del guitarrista de The Strype, Josh McClorey. El trio folk inglés The Staves contribuye con los coros en tres temas. De nuevo Hannah Peel esparce su magia con los arreglos de cuerda de todo el álbum y The Paraorchestra añaden su pericia en 4 canciones.

Aquí puedes escuchar un anticipo del álbum, “Earth Beat”. Está ya disponible en todas las plataformas digitales. Con un innovador sentido del R&B, “Earth Beat” cuenta con la participación vocal de la cantante adolescente Col3trane nacida en USA.