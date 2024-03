Local Natives anticipan su sexto disco con ‘April’

Local Natives vuelven el próximo 19 de abril con un sexto álbum de estudio, But I’ll Wait For You que saldrá a la venta a través de Loma Vista Recordings y es un disco compañero de su trabajo de 2023 Time Will Wait For No One.

Como comenta su hoja de promo, But I’ll Wait For You, es la culminación de casi dos décadas de hermandad, y un mantra de tranquilidad en respuesta a los cambios incesantes. La floritura indie rock del álbum muestra sus armonías seminales de SoCal, así como el brillo y el lustre del caos de Los Ángeles como telón de fondo con una inflexión frenética.

Ha sido producido por John Congleton (Angel Olsen, Death Cab For Cutie, St. Vincent, Sharon Van Etten), Michael Harris (Lana Del Rey, Feist) y Danny Reisch (Sun June, Other Lives) y viene anticipado por el single «April», un tema intensamente anhelante con armonías prístinas que viene acompañado de un vídeo.

Escucha ‘April’ de Local Natives