‘Native Sons’, nuevo disco de Los Lobos

A pesar de todos los artistas pioneros que han surgido de Los Angeles, muy pocos encarnan el espíritu tremendamente ecléctico de la ciudad con más entusiasmo que Los Lobos, que anuncian nuevo disco para el próximo 30 de julio, Native Sons. Durante las últimas cinco décadas, han dejado una huella indeleble en la historia de la música al explorar una enorme diversidad de géneros: rock and roll y R&B, música surf y soul, mariachi, música norteña, punk rock y country. Y lo han hecho construyendo un sonido impredeciblemente propio.

Native Sons revela la capacidad de Los Lobos para fusionar géneros y estilos con sofisticación y espontaneidad lúdica, un elemento que se refleja perfectamente en la alegría desenfrenada del álbum. “Se lo puse a un amigo y su primera respuesta fue que es un disco de fiesta, lo cual me suena bien”, dice Hidalgo. Más allá de esa innegable cualidad para hacernos sentir bien,‘Native Sons’ esencialmente sirve como una carta de amor a Los Angeles y a las infinitas posibilidades que se encuentran cuando se rompen todos los límites. “No podría decir que hay un hilo conductor para todos estos artistas, pero en cierto modo eso es exactamente lo que hace grande a Los Angeles”, dice Berlin. “Tienes R&B y punk rock y rock-and-roll y folk y, de alguna manera, son estilos que cohabitan en esta ciudad extraña a la que todos llamamos hogar”.

Estas serán las canciones del nuevo disco de Los Lobos

1. Love Special Delivery

2. Misery

3. Bluebird / For What It’s Worth

4. Los Chucos Suaves

5. Jamaica Say You Will

6. Never No More

7. Native Son

8. Farmer John

9. Dichoso

10. Sail On, Sailor

11. The World Is A Ghetto

12. Flat Top Joint

13. Where Lovers Go

Escucha “Love Special Delivery” y “Sail On, Sailor” de Los Lobos