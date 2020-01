Lori Meyers – Directo en Madrid Wizink Center (Universal)

¿No me digan que no os gustan los discos en directo de nuestro pop-rock? Una gozada que, de vez en cuando, nos regalan aquellos grupos tremendones. Míticos son los de Leño, Barón Rojo, Siniestro Total, Miguel Ríos, Extremoduro, Radio Futura, Burning, 091, Loquillo, Ramoncín o Nacha Pop que podemos enclavar en el concepto Flipante que te rilas. Una aventura que ahora suma a los granadinos Lori Meyers.

Eso sí, hay una regla no escrita en la música patria donde se dicta que si un grupo saca disco en directo es por tres cuestiones; una, que se van a separar en un chisgarabís, como fue el caso de “Escuela de Calor”, El directo de Radio Futura (1989). Segunda, que vayan a dar un cambio de registro brusco, tal que aquel ¡A por ellos que son pocos y cobardes!, (1989), por el cual dio por finalizada su etapa con Trogloditas y emprendió un nuevo camino con Loquillo a secas. O tercera, porque el directo sea su hábitat natural, léase el Rock In Rios, 1982 del granaíno Miguel Ríos o Barricada con aquel Doble Directo, 1990. Pero está claro que si quieres ser considerado un grupo a tener en cuenta en In live tienes que ser bestial no, lo siguiente.

Esperemos que lo de Lori Meyers sea una mezcla entre lo segundo y lo tercero, porque se les necesita en estos lares musicales. Pero ciertamente es que si tras aquel recopilatorio titulado 20 años, 21 canciones sacan esto a uno le entra de todo por cuerpo. Deseando estoy de hacerles una entrevista para que me saquen de dudas; estoy en un sinvivir.

Lo que acaban de editar lleva por título Directo en el Wizink Center, que es un sitio que a mi padre le cuesta mucho decir y simplemente se refiere a él como el Güisi, y mejor le queda, ¿Dónde va a parar? Fue grabado en diciembre de 2018 y en él podemos encontrar temarracos como “Luces de Neón”, la magnífica “Luciérnagas y mariposas” -que mi mejor amiga usó como himno el día de su boda-, “Alta fidelidad” o “Emborracharme” con la gente coreando y levantando el móvil, que es lo que ahora ha sustituido al mecherito de toda la vida. Todo el disco suena brutal, pero es lo que nos tienen acostumbrados los lojeños, capitaneados por Alejandro Méndez. También está “Impronta”, “Esperando nada”, “El tiempo pasará” y “Zona de confort”. Así hasta un total de 30 trallazos del grupo, más de dos horas de disfrute absoluto.

Una obra imprescindible para seguir ahondando en uno de los referentes del indie patrio. Además, el disco en cuestión también viene con un dvd donde se puede comprobar lo tremendo que son esta gente en directo. No solo los podremos escuchar sino que, además, podremos ver lo que montan y la adrenalina que desprenden cuando se suben a las tablas y se rodean de una multitud como fue la que tuvo lugar aquel día de diciembre.

Si te gustan Lori Meyers este disco te va a molar. Si te gustan los directos, también. Pero si, además, eres de los que disfrutan con buenas canciones, sin duda alguna, este es el disco que estás esperando. Un buen disco en directo es lo más parecido a tener un buen orgasmo. Bueno, algo parecido.

Escucha Lori Meyers – Directo en Madrid Wizink Center