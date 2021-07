Los catalanes Nom Propi se presentan con Paraules Maldites

Nom Propi es el proyecto musical del cantante Manuel Postius en el que también figuran artistas invitados como Antonio Postius, que viene de tocar la batería en grupos como Gyoza, Madee o Mourn. En los últimos meses ha publicado diversos sencillos con los que anticipaba su primer disco. Algunos de esos sencillos han aparecido en nuestra PlayList Emergente de la Semana. Ese primer álbum de Nom Propi ya está aquí y su título es Paraules Maldites.

Para este primer álbum, Nom Propi ha contado con diversas colaboraciones de prestigio. Además del mencionado Antonio Postius encontramos en los créditos a gente como Ricky Falkner (Standstill, Love of Lesbian, Egon Soda…), Victor Valiente (Sidonie, Standstill…), Helena Bantulà (Roba Estesa) o Marc Clos (Love of Lesbian, The New Raemon…), además de un trío de jazz liderado por Bernat Casares. También han participado la cantante Pavvla y Joan Delgado (miembro de Cala Vento). El disco ha sido grabado en los estudios Nautilus de la mano de Lluis Cots, con algunas sesiones realizadas en el estudio Infusiones Musicales. La masterización del álbum ha estado a cargo de Ultramarinos.

Paraules Maldites es un disco que se resiste a ser etiquetado, navegando entre aguas muy diferentes que van desde el pop minimalista hasta la música tradicional española con toques de flamenco e incluso algo de jazz. En realidad es un disco nada etiquetable, como es la voluntad de su autor. Canciones como de juguete con letras elaboradas y repletas de referencias de todo tipo forman este interesante debut.

Puedes escuchar a continuación Paraules Maldites, el primer álbum de Nom Propi, en Spotify.